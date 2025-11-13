Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Desarticulada una organización que distribuía móviles desde Jaén de forma fraudulenta

GC

Desarticulada una organización que distribuía móviles desde Jaén de forma fraudulenta

El grupo criminal eludía el pago del IVA simulando estar en Andorra

E. L.

Jueves, 13 de noviembre 2025, 10:48

Comenta

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han detenido a tres personas e investigado a otras dos por presuntamente pertenecer a una organización criminal dedicada ... a la venta online de teléfonos móviles y tablets que eludía el pago del IVA en España simulando que la actividad se realizaba desde Andorra. La trama contaba con raíces en Jaén, donde ha habido registros en una nave desde la que se distribuía el material.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un funcionario sobre la paga extra de Navidad de los pensionistas: «Será suficiente cobrar un día, solo un día»
  2. 2 El PP exige a Reyes que mire por los jiennenses en vez de por su interés partidista
  3. 3 Productores de la zona inculcan a la sociedad las excelencias del aceite de oliva
  4. 4 Andújar será sede del gran premio de España de tiro con arco
  5. 5 Los empresarios turísticos de Jaén se incorporarán a la Mesa del Aeropuerto
  6. 6 Un nuevo centro de datos en Jaén facilita el intercambio de información
  7. 7 Las catas en el colegio Jesús María demuestran que no hay daños estructurales
  8. 8 El Museo de Jaén exhibe obras religiosas en un nuevo espacio expositivo
  9. 9 Los empresarios turísticos de Jaén se incorporarán a la Mesa del Aeropuerto
  10. 10

    El Ibex prolonga su arreón alcista y supera el billón de euros de capitalización

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Desarticulada una organización que distribuía móviles desde Jaén de forma fraudulenta