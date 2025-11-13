Desarticulada una organización que distribuía móviles desde Jaén de forma fraudulenta

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han detenido a tres personas e investigado a otras dos por presuntamente pertenecer a una organización criminal dedicada ... a la venta online de teléfonos móviles y tablets que eludía el pago del IVA en España simulando que la actividad se realizaba desde Andorra. La trama contaba con raíces en Jaén, donde ha habido registros en una nave desde la que se distribuía el material.

La organización tenía diferentes sociedades instrumentales para simular que la venta a clientes finales localizados en España se realizaba desde el principado de Andorra, eludiendo el pago del IVA en nuestro país.

El fraude a la hacienda pública se estima en más de cuatro millones de euros, según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa al hacer balance de la operación 'Logisur', en la que se han realizado registros en viviendas y locales comerciales ubicados en las localidades de Jaén, Coslada (Madrid), Tarragona y también en el Principado de Andorra.

En los registros practicados en Andorra se localizaron las oficinas en las cuales la sociedad simulaba trabajar, comprobando que se encontraban completamente vacías a pesar de intentar aparentar exteriormente que se desarrollaba una actividad comercial dentro.

Se han intervenido numerosas cuentas bancarias utilizadas por el entramado, inmuebles y vehículos de alta gama, motos de nieve, motocicletas. En los registros domiciliarios se han localizado 70.000 euros en distintas cuentas bancarias.

Envíos desde Jaén

La investigación, iniciada en 2023, constató que la actividad no se desarrollaba realmente desde Andorra, sino que la organización contaba inicialmente con una nave ubicada en la localidad de Jaén desde la que se realizaba la recepción de los dispositivos procedentes directamente desde otros estados de la Unión Europea, así como el control de stock, empaquetamiento y distribución a los clientes finales, a través de envíos por empresas especializadas de paquetería.

Tras el cierre de la nave de Jaén a finales de 2023, la mercancía se siguió recibiendo y expidiendo a los clientes finales, a través de un almacén logístico en Coslada (Madrid).

La empresa principal del entramado se anunciaba como líder de ventas en Internet en su sector. Al no pagar ciertos impuestos, contaban con un gran margen comercial para ofrecer grandes ofertas a precios muy competitivos.

«Esto les permitía llevar un nivel de vida muy elevado, llegando alguno de los cabecillas a tener ingresos de casi un millón de euros en alguna de sus cuentas y manejar grandes cantidades de criptomonedas», según ha informado la Guardia Civil.

Web bloqueada

Una vez localizados los presuntos autores se procedió a su detención, incluyendo al líder de la organización, que fue detenido por los investigadores en el Principado de Andorra y la Policía Judicial del Principado de Andorra en el marco de una comisión rogatoria internacional.

La página web que utilizaban para vender los teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos ha sido bloqueada por orden judicial. La operación ha sido llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Jaén y la Unidad Combinada de Vigilancia Aduanera de Granada y la Dependencia Regional de Inspección de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 2 de Jaén.