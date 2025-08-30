Más de 60 denuncias en la construcción en Jaén por no cumplir la jornada intensiva y las medidas contra el calor

A las 14:30 de la tarde, un sol de justicia, el termómetro a más de 40 grados y el albañil con el casco, el ... chaleco y mono de trabajo en el andamio. Esa es la realidad que desde el sindicato CC. OO. del Hábitat de Jaén alertan que se han encontrado en repetidas ocasiones este verano, incluso a pesar de una ola de calor que ha durado 16 días y ha dejado máximas por encima de los 45 grados.

Según explica Pedro Sánchez Córdoba, secretario de organización de CC. OO del Hábitat de Jaén, a mediados de agosto el sindicato ya habría trasladado a la Inspección de Trabajo más de 60 denuncias en el sector de la construcción, ya sea por el incumplimiento de la jornada intensiva o por la falta de medidas de seguridad contra las elevadas temperaturas.

Estas 60 denuncias son una cifra similar a la del año pasado, por lo que se espera que el número acabe siendo mayor. Y todo ello, según detalla Sánchez Córdoba, a pesar de los escasos recursos de los que disponen, «con tan solo dos trabajadores para las inspecciones, que ni siquiera disponen del tiempo completo para ello. Intentamos salir cada semana uno o dos días, y en cada jornada visitamos dos o tres puntos», relata.

«Lo primero al llegar es hablar con el jefe de obra. Hay gente que te recibe con buen ánimo y suelen cumplir las medidas, pero donde te acogen peor ya presuponemos que podrá haber deficiencias. De hecho, en algunas ni siquiera nos dejan entrar, y no podemos hacerlo sin permiso, por lo que presuponemos que algo ocultan, así que informamos a la Inspección para que ellos se encarguen», explica el secretario de organización.

Con las altas temperaturas, las normas de seguridad que más se comprueban en estas inspecciones son que haya un dispensador de agua fría (no se acepta del grifo o manguera) o un frigorífico, crema solar protectora, ropa transpirable y homologada y la rotatividad de la exposición al sol.

«Si las obras son en el interior, hay que organizarse para hacer lo del exterior primero y a las 12 estar todos dentro. En caso de que no sea posible, por ejemplo porque estemos al aire libre, es necesario que se instalen unas carpas donde se programen turnos de descanso climático», detalla el sindicalista.

Otro método que utilizan para detectar posibles incumplimientos de la jornada intensiva es a través de las grúas, pues si se mueven a partir de las dos de la tarde significa que no se están cumpliendo. «Los empresarios a veces comienzan a recoger a las dos de la tarde, cuando en el documento se especifica que a esa hora ya tiene que estar acabada la actividad», señala.

La resolución de estas denuncias en Inspección de Trabajo es dispar. Es cierto que al presentarla un sindicato es obligatorio lleva a cabo una actuación inspectora, aunque con un plazo de hasta seis meses, por lo que según detalla el sindicalista «el proceso se eterniza» y en muchas ocasiones no da resultado, «lo que nos genera frustración».

Inspectores

«En la provincia hay seis o siete inspectores en plantilla, y varios están de vacaciones. Luego es la suerte del que te toque: hay algunos que te informan hasta del día y hora en el que realizaron la visita, y otros que dicen no haber sido capaces de encontrar una obra que está perfectamente localizada y al lado de una carretera», afirma.

Pedro Sánchez Córdoba recalca que «no van en contra de las empresas», y que su objetivo es que se subsanen las deficiencias en seguridad. «Al margen de la pérdida humana, para una empresa es más barato comprar los equipos de protección o pagar una multa que hacer frente a las consecuencias civiles y penales por la muerte de un trabajador».

«Nos hemos encontrado barbaridades, como utilizar andamios amarillos de cuatro alturas que están prohibidos desde hace años por su falta de estabilidad. Lo que más funciona es colgar las denuncias en redes sociales, y al menos los siguientes días comprobamos que sí comienzan a cumplir las normas», asevera Sánchez Córdoba.