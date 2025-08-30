Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Más de 60 denuncias en la construcción en Jaén por no cumplir la jornada intensiva y las medidas contra el calor

El sindicato CC OO del Hábitat Jaén alerta del aumento de infracciones y de la disparidad al resolverse en la Inspección de Trabajo

Jesús Jiménez

Jaén

Sábado, 30 de agosto 2025, 22:34

A las 14:30 de la tarde, un sol de justicia, el termómetro a más de 40 grados y el albañil con el casco, el ... chaleco y mono de trabajo en el andamio. Esa es la realidad que desde el sindicato CC. OO. del Hábitat de Jaén alertan que se han encontrado en repetidas ocasiones este verano, incluso a pesar de una ola de calor que ha durado 16 días y ha dejado máximas por encima de los 45 grados.

