Denuncian que la Junta solo ha ejecutado «el 17% de las inversiones prometidas a Jaén»

La Junta de Andalucía sólo ejecutó el 17% de las inversiones que prometió en la provincia de Jaén en el año 2024. Esa es la denuncia que realiza el PSOE, que considera que «Juanma Moreno se chotea de Jaén». Los socialistas argumentan que el presidente de la Junta prometió en los presupuestos una inversión de 325 millones de euros, «pero los datos oficiales sentencian que apenas ejecutó 56 millones en todo el año, dejándose el 83% de la inversión sin ejecutar», afirma la parlamentaria Mercedes Gámez.

Gámez asevera que Juanma Moreno «sigue en su estrategia de discriminación y agravio a la provincia de Jaén y que todas las buenas palabras que el presidente de la Junta pronuncia en sus visitas son pura propaganda, vacías de contenido y que no se traducen en nada», critica.

La parlamentaria denuncia que se sigue la misma tendencia desde el año 2019, puesto que, en estos seis años de Gobierno de la Junta, «se ha anunciado un total de casi 1.400 millones de euros de inversión a través de los presupuestos. De ellos, la Consejería de Hacienda sólo reconoce haber ejecutado 246 millones de euros, una cifra ridícula», denuncia.

«No puede haber más inversión ejecutada en la provincia, porque Juanma Moreno no ha construido ni un solo kilómetro de autovía, no ha puesto en marcha el tranvía, no ha puesto ni un ladrillo de la Ciudad Sanitaria o la Ciudad de la Justicia, no ha avanzado en las áreas logísticas de Linares, Andújar y Bailén, no ha construido los distribuidores de la capital ni ha ejecutado una sola obra de abastecimiento para garantizar el agua en los municipios», ha concluido Gámez.