Denuncian «el grave deterioro» de las instalaciones del Patronato Municipal de Deportes

El Grupo Municipal del Partido Popular ha alertado «del grave deterioro» que presentan las instalaciones del Patronato Municipal de Deportes, unas dependencias que, según ha ... trasladado Ana Núñez, muestran «desconchones, grietas, filtraciones y hasta desprendimientos», lo que supone «condiciones deplorables para los trabajadores del Patronato».

Núñez ha señalado que la situación se ha agravado con la llegada de las lluvias, que «han intensificado unas deficiencias que llevan meses sin atenderse», y ha insistido en que resulta «incomprensible» que el Ayuntamiento permita que un edificio municipal llegue a este nivel de abandono. Ha subrayado que la falta de mantenimiento es ya estructural, y que esta situación vuelve a evidenciar las «serias dificultades» del Gobierno de Julio Millán para atender «incluso las cuestiones más elementales del día a día municipal».

La concejal popular ha advertido de que estos desperfectos, combinados con el mal tiempo, pueden derivar en daños irreversibles, tanto en las instalaciones como en la seguridad de los trabajadores. Por ello, ha exigido que el equipo de Gobierno actúe «de inmediato y con criterios técnicos, no a salto de mata como vienen haciendo».

Asimismo, ha añadido que es especialmente grave porque a esta oficina acuden cada día decenas de vecinos para pedir información, gestionar sus altas en actividades deportivas o reservar pistas, de modo que el deterioro no solo pone en riesgo a los trabajadores, sino también a todos los usuarios que hacen uso de estas instalaciones municipales.

Núñez ha remarcado que no se trata de un problema puntual provocado por las lluvias, sino de un deterioro progresivo fruto de la falta de planificación y mantenimiento desde la moción de censura, y ha pedido al Gobierno de Julio Millán «responsabilidad» para garantizar unas condiciones dignas y seguras para los empleados públicos.