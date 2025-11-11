Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Visita a las faldas del Castillo. IDEAL
Movimiento vecinal

Denuncian el cierre de la sede vecinal de Faldas del Castillo

Los 'populares' también alertan de «la falta de limpieza en la zona», donde los vecinos confirman la presencia constante de ratas desde hace meses

Manuela Millán

Martes, 11 de noviembre 2025, 19:53

Lío con las asociaciones vecinales. El PP en el Ayuntamiento de Jaén ha denunciado la situación en la que se encuentra la Asociación de Vecinos ... Faldas del Castillo, que «no puede acceder a su sede desde el pasado mes de mayo, cuando el Ayuntamiento le retiró las llaves y aún no se las ha devuelto». Es por ello que la concejala 'popular' Maribel López ha lamentado que el equipo de Gobierno «vuelva a repetir los errores de hace cinco años con Cerro Molina, poniendo en riesgo la continuidad de la actividad vecinal en un barrio histórico».

Te puede interesar

