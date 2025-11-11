Denuncian el cierre de la sede vecinal de Faldas del Castillo

Lío con las asociaciones vecinales. El PP en el Ayuntamiento de Jaén ha denunciado la situación en la que se encuentra la Asociación de Vecinos ... Faldas del Castillo, que «no puede acceder a su sede desde el pasado mes de mayo, cuando el Ayuntamiento le retiró las llaves y aún no se las ha devuelto». Es por ello que la concejala 'popular' Maribel López ha lamentado que el equipo de Gobierno «vuelva a repetir los errores de hace cinco años con Cerro Molina, poniendo en riesgo la continuidad de la actividad vecinal en un barrio histórico».

La propia asociación, durante la visita realizada por López junto a la concejala María Segovia, explicó el motivo es «la caducidad de la cesión administrativa del local, que debía renovarse a través del área de Patrimonio», según un comunicado del PP. Sin embargo, la concejala ha subrayado que «lo lógico hubiera sido que el Ayuntamiento notificara el vencimiento, diera un plazo de quince días para presentar la documentación y, mientras tanto, les permitiera seguir con sus actividades».

«Nada de eso se ha hecho y la asociación ha quedado bloqueada sin poder celebrar sus reuniones, sin poder organizar actividades con los vecinos ni atender a entidades como el Banco de Alimentos, con quienes colaboran habitualmente», añade.

Limpieza

Por otra parte, la concejala del PP Elena Araque ha reclamado una «actuación urgente de limpieza y desratización» en el entorno de la sede de la asociación, donde los vecinos denuncian la presencia constante de ratas desde hace meses. «Este problema no es nuevo; ya lo resolvimos durante nuestro mandato, con una intervención compleja coordinada desde la Concejalía de Salud y el veterinario municipal. Sin embargo, el actual equipo de Gobierno ha dejado que vuelva a reproducirse, y los vecinos llevan desde agosto presentando denuncias sin respuesta», ha señalado.

Araque ha subrayado que «no se trata de una situación puntual, sino reincidente, que demuestra la falta de gestión y de seguimiento de los problemas del barrio».