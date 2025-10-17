La demanda de test caseros de covid, al alza tras dispararse el contagio en verano

La entrada del otoño, pese a que por días las temperaturas aún parecen estivales en Jaén, se hace efectiva e, irremediablemente, llega el tiempo de ... los estornudos y las toses. En la mayoría de las ocasiones, se tratará de resfriado común. Aunque comienza ya a detectarse un repunte en los casos de infecciones respiratorias agudas (IRA), patología sobre la que se realiza un exhaustivo seguimiento por parte de las autoridades sanitarias dado que pueden resultar graves, incluso, mortales en pacientes más vulnerables.

Los datos más recientes de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, relativos a la última semana de septiembre, indican que la incidencia de IRA por habitante se situaba en dicho periodo en 279 casos por 100.000 en Jaén. Se trata de una tasa que casi duplica la registrada apenas un mes atrás y está 30 puntos por encima de la media de Andalucía. El Distrito Sanitario de Jaén, supera mucho más la tasa andaluza, con 346 casos por 100.000 habitantes conocidos mientras que en Jaén Sur se alcanza el 459.

Aún lejos de la temporada de gripe, la covid-19, en base a este informe, es la IRAmás prevalente en Andalucía, con 66,3 positivos por 100.000 habitantes durante la última semana de septiembre en el seguimiento que se realiza desde Atención Primaria. No obstante, no es la ratio más elevada de los últimos meses. A mediados de agosto, en pleno verano, se rozaron los 80 casos por 100.000 de tasa estimada en la comunidad autónoma. Se trata del dato más elevado de 2025 hasta el momento.

La pandemia de la covid acostumbró a la población a autodiagnosticarse del contagio de este virus en casa a través de test de sencillo uso. Un gesto que, un lustro después, se sigue manteniendo y, ante una sintomatología que pudiera coincidir con la derivada del contagio de SARS-Cov-2, se acude a las farmacias en busca de pruebas.

160 kits al día

La venta de estos kits se ha disparado en los últimos meses en Almería. Así lo certifican farmacéuticos consultados por este diario, que dispensan test covid por decenas en cada jornada. Un aumento de las ventas que viene avalado por los datos.ç Bidafarma, la cooperativa de distribución mayorista de medicamentos, cifra en 4.810 los test para detectar SARS-Cov-2 distribuidos en Almería durante el mes de septiembre, más de 160 al día.

Se aprecia un aumento leve respecto a agosto, cuando se vendieron 3.315, coincidiendo, cabe reseñar, con el mencionado pico de contagio. Desde enero el dato fue bajando, de 3.063 hasta 490 en abril, la cifra más baja. Desde entonces subió durante el verano. Entre junio y julio, las cantidades se dispararon, pasando de 2.300 y 2.434 kits vendidos, en base siempre a los datos de esta distribuidora.

Por otro lado, el informe de seguimiento semanal de las IRA de Salud Pública se centra también en la vigilancia de gripe o virus respiratorio sincitial (VRS), tanto en Atención Primaria como en hospitales de Andalucía. En la última semana de septiembre, el grupo de menores de un año es el que presenta más incidencia de infecciones respiratorias en Andalucía, seguido de menores de uno a cuatro años.