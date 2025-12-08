Los delitos contra la libertad sexual caen un 15% en Jaén
Los nueve primeros meses del año muestran un descenso respecto a 2024 en la provincia
Lunes, 8 de diciembre 2025, 17:44
La criminalidad desciende en Jaén y uno de los que más muestran este descenso son los casos contra la libertad sexual. Mientras que en Andalucía ... y el resto del país se observa un incremento, en tierra jienense cae un 15%, según el último informe de criminalidad publicado por el Ministerio de Interior.
El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska advierte que los delitos contra la libertad sexual crecen en el país un 3,7% sobre 2024, «pero en un porcentaje inferior al incremento interanual observado en años anteriores (5,7% en 2024 sobre 2023)».
Sobre el «aumento sostenido» de los delitos de agresiones sexuales con penetración, que suben un 4,6%, Interior reitera que el dato debe ponerse en relación «en parte con las activas políticas de concienciación y de reducción de la tolerancia social», ya que está reduciéndose los niveles de infradenuncia.
La provincia de Jaén aquí se mantiene a contracorriente. Y es que los delitos contra la libertad sexual descienden más de un 15% en las variaciones que se registran en los indicadores de seguridad publicados por el Ministerio de Interior en su último informe hecho público.
De esta manera, de enero a septiembre, se tuvo conocimiento de 103 delitos contra la libertad sexual, que comparado con los 122 del mismo periodo del año pasado, representan un 15,6% menos. Los casos de agresiones con penetración sexual también baja, un 15,8%, pasando de 19 a 16. Y el resto de delitos dentro de esta categoría suman 87, un 15,5% menos que los nueve primeros meses del 2025.
