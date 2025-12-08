Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los delitos contra la libertad sexual caen un 15% en Jaén

Los nueve primeros meses del año muestran un descenso respecto a 2024 en la provincia

Enara López de la Peña

Enara López de la Peña

Jaén

Lunes, 8 de diciembre 2025, 17:44

La criminalidad desciende en Jaén y uno de los que más muestran este descenso son los casos contra la libertad sexual. Mientras que en Andalucía ... y el resto del país se observa un incremento, en tierra jienense cae un 15%, según el último informe de criminalidad publicado por el Ministerio de Interior.

