Una delegación andaluza, en misión en Senegal para la cooperación del agua

Una delegación andaluza, encabeza por el presidente de la Diputación de Jaén y del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI), Paco Reyes, ... ha visitado Senegal con el objetivo de evaluar sobre el terreno los proyectos de cooperación que esta entidad está desarrollando en este país africano en materia de agua, desarrollo urbano y empleo juvenil y también para fortalecer las alianzas con las autoridades locales.

Esta misión institucional se ha iniciado en Saint Louis, una zona prioritaria para la cooperación andaluza donde FAMSI opera desde el año 2010. En la capital regional, esta delegación ha mantenido reuniones de alto nivel con el equipo de Gobierno municipal, con el que se está perfilando un nuevo convenio marco de colaboración para potenciar la gestión de servicios públicos básicos. Asimismo, se han reunido con la Agencia de Desarrollo Regional (ARD), socio histórico de la entidad en este país, para analizar estrategias de gobernanza local.

La delegación andaluza se ha desplazado posteriormente al departamento de Podor, donde han visitado diferentes infraestructuras vitales. Así, en la localidad de Dodel se han supervisado las redes de agua potable de los proyectos AWA, claves para garantizar el acceso a los recursos hídricos, mientras que en la ciudad de Podor se ha inaugurado un espacio público rehabilitado bajo el Proyecto Godele.

En el ámbito educativo, la delegación ha visitado el Centro de Formación Profesional (CFP) y el Centro Departamental de Formación Profesional (CDFP). En estas instalaciones, FAMSI ha impulsado la puesta en marcha de cursos en sectores con alta demanda laboral en esta zona (como fontanería, alicatado, climatización, agroalimentación y jardinería), además de dotar de equipamiento técnico a los centros.

«La formación y el empleo son herramientas esenciales para ofrecer futuro en el territorio y abordar el reto migratorio desde el origen», ha destacado Paco Reyes sobre estas iniciativas, que cuentan con financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) y socios como las Diputaciones de Jaén y Huelva y el Ayuntamiento de Córdoba.

Esta misión institucional continuará hasta el 5 de diciembre en Mauritania (Rosso y Nuakchot) para dar seguimiento a proyectos de cooperación transfronteriza de FAMSI en este país africano.