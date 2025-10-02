La «dejadez» del PSOE «pone en riesgo el aeropuerto de Jaén»

M. M. Jueves, 2 de octubre 2025, 13:22 Comenta Compartir

El PP en la Diputación Provincial de Jaén considera una «auténtica vergüenza» que la provincia esté «siendo señalada públicamente por la dejadez del equipo de gobierno socialista en torno al aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén, cuya falta de apoyo hace que esté en riesgo de quedarse sin aeropuerto».

La posibilidad de que se borre el nombre de Jaén de la terminal, petición que ha trasladado el presidente de la Diputación de Granada, Francisco Rodríguez (PP), para el PP «evidencia una falta de respaldo sostenida al turismo y a los profesionales del sector, que también lastra el desarrollo económico de la provincia, y es consecuencia directa de la ausencia de compromiso de Paco Reyes y su equipo, que han abandonado cualquier estrategia de apoyo a esta infraestructura compartida».

«El aeropuerto es tan nuestro como suyo. No se puede estar a favor para la foto y, cuando hay que dar el paso adelante, Jaén desaparece. Es vergonzoso que nos coloreen así la cara y que tengamos que recibir este reproche público por nuestra falta de apoyo», ha señalado el portavoz del Grupo Popular, Luis Mariano Camacho.

Esta actitud se suma al rechazo del equipo socialista a una moción presentada por el Grupo Popular en febrero —que se añadía a peticiones anteriores— en la que «se pedía más inversión y promoción, la reapertura con personal de la oficina turística del aeropuerto y medidas para mejorar su conectividad». «No se ha hecho nada. El mejor ejemplo de la dejadez de la Diputación es que, desde 2021, mantiene sin personal la oficina turística del aeropuerto. Solo hay una pantalla, un servicio digital ineficaz, con interacciones ridículas. Es incomprensible que el presidente Paco Reyes haya condenado a la irrelevancia esta oficina cuando antes sacaba pecho de su impacto», ha lamentado Camacho.

Así, los 'populares' reclaman que la Diputación de Jaén «ponga de su parte» invirtiendo en el desarrollo y destine más recursos al aeropuerto, «siguiendo el ejemplo de Granada, que este año ha movilizado 800.000 euros para campañas publicitarias en aerolíneas y ha aprobado dos millones para mejorar las conexiones aéreas».

«Granada ha dado un paso adelante; ahora le toca a Jaén para que la terminal siga creciendo tras alcanzar en 2024 los 1,1 millones de pasajeros, con un incremento cercano al 10% respecto a 2023. La falta de apoyo penaliza al sector turístico y, por extensión, al desarrollo de la provincia. ¿Para qué queremos 104 millones de remanente de tesorería, de dinero guardado en el cajón sin usar, cuando no apostamos ni por el turismo ni por el avance de Jaén?», se ha preguntado el portavoz.

Reunión

Por último, Camacho ha exigido a Reyes que se reúna «de inmediato» con su homólogo de Granada para trabajar en un plan conjunto. «Nos quejamos de falta de infraestructuras, y las que ya existen no se apoyan: el aeropuerto requiere hechos, no titulares. Jaén no puede perder presencia ni oportunidades por inacción institucional. Defender el nombre de Jaén en el aeropuerto no es una consigna: es apostar por nuestros empresarios, por el empleo y por el futuro de la provincia. La Diputación debe rectificar y estar a la altura», ha concluido.