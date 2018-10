Defensores del ferrocarril piden mejoras para «ser competitivos» Andrés Padilla y Luis Marín, en rueda de prensa. / ENRIQUE La Plataforma apuesta por la red convencional y confía en que las distintas reuniones mantenidas con cargos públicos tengan resultado positivo JUAN JOSÉ GARCÍA Viernes, 5 octubre 2018, 21:24

linares. La Plataforma en Defensa del Ferrocarril en Jaén continuará con sus acciones para que la provincia disponga de mejores infraestructuras y más circulaciones para cubrir las necesidades del transporte por tren que tiene la ciudadanía. Así, el colectivo mantiene más viva que nunca su defensa de la red convencional como principal eje vertebrador del territorio, de tal manera que viajeros y mercancías tengan al 'mar de olivos' como un punto de origen, parada, lugar de paso o destino a través de la vía férrea.

Para ello, según señaló el nuevo presidente de la Plataforma, Luis Marín, resulta crucial la llegada de inversiones desde el Gobierno central para que las infraestructuras jienenses de la red viaria convencional sean objeto de una remodelación y adaptación que permita que los convoyes puedan circular a 160 kilómetros por hora. Esto supondría, a su juicio, ganar en competitividad, ya que se restarían bastantes minutos en la duración de los respectivos trayectos.

«Es vergonzosa la situación en la que nos encontramos. No puede ser que en los últimos veinte años no se haya destinado dinero de los Presupuestos Generales del Estado para que la vía convencional se adaptara y pudieran circular los trenes a más velocidad. Tenemos que seguir en la línea de la reivindicación porque se han cometido agravios muy fuertes con esta provincia y el dinero se ha ido de un lado a otro», indicó. Según sus cálculos, si toda la línea estuviera preparada para 160 kilómetros por hora, el trayecto desde Linares-Baeza a Madrid se haría en apenas dos horas frente a las más de tres actuales, mientras que el de Granada-Almería, pasando por la Estación de Linares-Baeza, bajaría de las 5 horas 35 minutos actuales a 3 horas y 2 minutos. «Así sí sería competitivo, pero hay que invertir y eso depende de Fomento.

El dirigente de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril se cuestiona dónde han ido a parar, durante los últimos años, las partidas presupuestarias que estaban fijadas para el mantenimiento y mejora de las infraestructuras. «¿Por qué no se ejecuta el dinero presupuestado para eso? Estamos pendientes en asesoría jurídica de si poner demandas o no para ver dónde está. Todo se ha derivado a la alta velocidad, aunque si se ha perdido por otro camino los servicios jurídicos lo determinarán. El caso es que la vía no está adaptada», agregó Luis Marín.

Reuniones en agenda

El colectivo mantuvo, recientemente, una reunión con la subdelegada del Gobierno de España en Jaén, Catalina Madueño. De ese encuentro, los integrantes salieron «con buenas impresiones», ya que vieron «más predisposición». No en vano, solicitaron la posibilidad de mantener una entrevista con representantes de Fomento para trasladar sus reivindicaciones. «Entendemos que comprometerse es difícil, pero daremos un tiempo prudencial para ver si se producen avances y si no nos hacen caso volveremos a la carga», apuntó Luis Marín, quien confirmó una próxima reunión con el presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes.

La Plataforma también ha solicitado encuentros con otras fuerzas políticas y se ha reunido con Podemos y Ciudadanos en las últimas fechas. Su objetivo no es otro que «reivindicar y pelear por un ferrocarril digno en la provincia», según apuntó Andrés Padilla, presidente del comité de empresa de ADIF-Jaén. «Esperaremos cómo se desarrollan las diferentes reuniones previstas y si para 2019 no hay respuestas tendremos que tomar acciones más contundentes», explicó, al tiempo que lamentó que desde la Presidencia de la Junta de Andalucía se ha dado la callada por respuesta a la petición de reunión formulada hace dos años.

Unión de plataformas

Otros mecanismos puestos en marcha desde la Plataforma por el tren es su unión con las de Granada y Almería para reivindicar la puesta en servicio de un tren nocturno y servicios regionales hasta la capital almeriense. Además, se está preparando una moción para llevarla a los diferentes municipios vinculados al ferrocarril, confiando en que tenga más éxito que la del año pasado, que solo recibió apoyo de un tercio de los 97 ayuntamientos de Jaén.