Incendio en Albanchez de Mágina. Infoca

Declarado un incendio en Albanchez de Mágina

El 112 ha recibido varios avisos a las 16:45 alertando de humo en la carretera JA-3107 saliendo del pueblo hacia Torres

Ascensión Cubillo

Albanchez de Mágina

Sábado, 16 de agosto 2025, 18:15

En la tarde de este sábado se ha declarado un incendio en Albanchez de Mágina, según ha informado el Plan Infoca en la red social X, que ha movilizado dos semipesados, un anfibio ligero, una autobomba, cinco grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y un agente de medio ambiente.

El Servicio de Emergencias 112 ha recibido varios avisos a las 16:45 horas alertando de humo en la carretera JA-3107, saliendo de Albanchez de Mágina hacia el pueblo vecino de Torres. En ese momento se ha activado a bomberos, Infoca, Guardia Civil y policía autonómica, que trabajan en la zona.

