Una decena de firmas sobreviven en La Loma a la espera del plan de su nuevos propietarios

Con la mirada puesta en el futuro. «Qué pena»; «con lo que fue el Pryca», «la verdad es que no sé cuándo le pondrán solución ... a esta situación». Estas son las reflexiones que se escuchan una y otra vez por los amplios espacios repletos de locales con las persianas bajadas del centro comercial La Loma. El acuerdo, adelantado por este periódico, al que han llegado los nuevos propietarios para instalar el que describen como «el gimnasio más grande que tendrá Jaén» ha abierto el debate del futuro que le espera al mítico Pryca.

Un año después de anunciarse el cambio de propietarios (tras la venta por parte de Klépierre del centro a Onix Capital Partners) y algo más de dos desde que se inaugurara el Jaén Plaza, apenas quedan marcas comerciales que en antaño daban vida a este centro comercial que fue durante décadas el referente en la capital. Ahora, a excepción de Carrefour donde el trasiego sí es mayor desde primera hora, apenas quedan una decena de comercios.

Loterías y Apuestas del Estado, un par de ópticas, otras dos tiendas de deportes, una cerrajería, una de gominolas, otra de móviles, una zapatería y una más de cosmética son las supervivientes del nuevo escenario en el que la ciudad cuenta con otros espacios que han dejado también en segundo plano el centro de Jaén. Allí, las principales marcas de ropa han huido de Madre Soledad Acosta, donde apenas queda alguna firma.

En La Loma, las que quedan siguen bebiendo de Carrefour, aunque hay una gran diferencia entre la zona en la que se encuentra el supermercado, donde se alinean la mayor parte de los locales que se mantienen abiertos, y el área más comercial, en la que hay una especie de manzana sin actividad. Tampoco sobrevive el restaurante. A cambio, estos días se desarrolla un curso formativo para menores de entre nueve y diecisiete años centrado en alfabetización digital, que cuenta con fondos europeos. Una decena de menores se reparten por el gran espacio sin vida de la zona, junto a una monitora para debatir sobre asuntos como el ciberbullying.

¿Y entonces qué?

En agosto del pasado año se anunciaba la venta por parte de Klépierre del Centro Comercial La Loma a Onix Capital Partners, una firma de inversión con capital principalmente sudamericano. Desde entonces, apenas se han compartido detalles, aunque la firma lleva meses en contacto con el Ayuntamiento de Jaén para plantear la nueva vida de este espacio, situado en la carretera Bailén-Motril.

Ese silencio ha abierto paso a las especulaciones y también a los deseos de los y las jienenses sobre qué les gustaría tener en La Loma. «Aquí lo que se debería establecer es un Ikea, daría trabajo y un servicio nuevo a los jienenses», comenta uno de los usuarios camino a Carrefour. Otra joven, Sherezade, añade que «al menos sí estaría bien establecer un punto de recogida de la firma sueca porque daría la oportunidad a los jienenses de poder comprar en esta marca, ya que en la actualidad es muy difícil porque requiere viajar hasta, mínimo, la ciudad de Málaga».

También los trabajadores esperan con expectación que lleguen algunas novedades. «Carrefour sigue funcionando a la perfección, más incluso ahora en verano cuando muchos jienenses hacen compras grandes para marcharse a las zonas residenciales. Estoy convencida de que si vuelven a abrir los locales con las firmas que tenían, La Loma retomaría su esplendor», afirma una de las limpiadoras que se afana en los pasillos casi vacíos.

Otra trabajadora de la zona describe un escenario «bastante triste desde hace un año». «Ha sido una pena ver cómo poco a poco iban cerrando locales hasta quedar bajo mínimos», resume. Además, cree que para que La Loma funcione es necesario «incluir espacios para el ocio», lo que incluiría «restaurantes y zonas para los jóvenes, de lo que carece la ciudad». En un banco, un hombre observa uno de los locales vacíos e insiste en que «hay que darle una solución». «Este centro comercial no puede dejarse morir, hay que intentar atraer nuevos servicios que complementen al Jaén Plaza», comenta, mientras que otro jienense, a su lado, cree que «la llegada de Primark a La Loma hubiera sido otra solución».

¿Y qué se sabe?

Tras confirmarse el cambio de titularidad, desde la firma confirman que el objetivo es «realizar importantes cambios físicos para crear un centro al que los jienenses quieran ir», lo que pasaría también por ofrecer servicios diferenciadores de lo que ya hay en la capital que, de momento, incluyen un gimnasio.

También esperan poder mantener Carrefour, pues «no hay otro supermercado de esta firma en un radio de 65 kilómetros y es una firma muy potente». Por lo demás, no se conocen más detalles de los planes que hay para este centro comercial, que también cambiará su distribución, ni tampoco las fechas en las que comenzará a tomar de nuevo vida, la que echan en falta los jienenses que todavía acuden a La Loma y que añoran los años en los que era un espacio de referencia en ocio y comercio.