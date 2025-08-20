Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Carrefour es el único espacio en el centro comercial que mantiene un alto ritmo a diario. Fotos: M. Millán
Comercio

Una decena de firmas sobreviven en La Loma a la espera del plan de su nuevos propietarios

Carrefour sigue siendo el alma de un espacio que lleva, al igual que los jienenses, más de un año a la espera de novedades

Manuela Millán

Manuela Millán

Miércoles, 20 de agosto 2025, 22:09

Con la mirada puesta en el futuro. «Qué pena»; «con lo que fue el Pryca», «la verdad es que no sé cuándo le pondrán solución ... a esta situación». Estas son las reflexiones que se escuchan una y otra vez por los amplios espacios repletos de locales con las persianas bajadas del centro comercial La Loma. El acuerdo, adelantado por este periódico, al que han llegado los nuevos propietarios para instalar el que describen como «el gimnasio más grande que tendrá Jaén» ha abierto el debate del futuro que le espera al mítico Pryca.

