Decathlon y las grandes firmas del Jaén Plaza abrirán en septiembre Edificio ya construido para Lidl en el parque comercial Jaén Plaza. / LIÉBANA La segunda fase, un edificio de tres plantas con galerías comerciales, restaurantes y cines, para final de año próximo JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Jueves, 23 mayo 2019, 15:32

La primera fase del parque comercial Jaén Plaza entra en su recta final. La zona de medianas superficies, en la que estarán las firmas Decathlon, Lidl y C&A, McDonald's Foster's Hollywood y KFC, se inaugurará el próximo mes de septiembre, «si no pasa nada», ha apuntado este jueves José Carrión, director general de Alvores, grupo almeriense que promueve este proyecto en Las Lagunillas, frente a la Universidad de Jaén. Ha sido durante la visita a las obras del alcalde de Jaén, Javier Márquez, quien ha destacado la magnitud del proyecto y el empleo que generará. El Ayuntamiento ya ha recepcionado las obras de urbanización de todo el complejo.

Esta urbanización y la construcción de la primera fase suponen una inversión de 30 millones de euros, a los que habrá que sumar otros 50 de la segunda fase, pendiente de la concesión de licencia de obras y que consistirá en la construcción de un edificio de tres plantas para galerías comerciales, restaurantes y zona de ocio, más 1.200 plazas de aparcamiento subterráneo. La previsión de Alvores es que esta fase concluya a finales del año que viene, 2020.

El alcalde de Jaén, Javier Márquez, y los responsables de Alvores José Carrión y Fernando Zurita. / IDEAL

Su director general ha querido destacar tanto el volumen de inversión global, 80 millones, como el volumen de ingresos que supondrá para Jaén la concesión de licencias municipales, «en torno a los 3,5 millones», y el pago de IBI, servicios urbanos y actividades económicas, otro medio millón más de euros al año. «Queríamos dejar esas cifras claras porque a veces no se valora adecuadamente lo que se está haciendo aquí. No por parte del Ayuntamiento, pero hay a veces otras voces discrepantes», argumentó el responsable de Alvores.

Junto a ello, ha aludido a la oferta comercial, que pondrá a Jaén «donde se merece como capital de provincia y homologándola, además, con otros proyectos de primer nivel, no de cualquier forma». En este sentido, dijo que se trata de «un proyecto muy bien diseñado, muy sinérgico con la zona de galería y de medianas superficies muy bien integradas».

Empleo

El director general de Alvores también aludió al «impacto sobre el empleo y la economía» que tendrá el Jaén Plaza, «unos 1.800 puestos de trabajo que se van a generar de manera indubitable entre directos e indirectos», que empezarán a verse después del verano, una vez abran los establecimientos de la primera fase. Leroy Merlin «abrirá más tarde», el año que viene, según ha precisado el responsable de Desarrollo Urbanístico de Alvores, Fernando Zurita. Alvores prevé acabar esta primera fase en junio y entregar las instalaciones a las distintas firmas.

Edificio que albergará la multinacional del deporte Decathlon. / LIÉBANA

En el caso de la galería comercial cubierta, será un edificio de tres plantas, en el que se instalarán marcas de moda y complementos, cines y establecimientos de ocio y restauración. Con respecto a las obras de esta segunda fase, la intención es que se puedan iniciar «sin pausa» para la conclusión del centro a finales del año que viene. Para ello, Carrión ha confiado en que puedan «tener todos esos permisos (en materia urbanística) que restan en los próximos días, semanas».

En este sentido, se ha referido, a preguntas de los periodistas, a la situación urbanística de Jaén, con la anulación del PGOU y su posible incidencia en el desarrollo del Jaén Plaza. «Entendemos que, por el estado de avance de los expedientes, no debe afectarnos. Hay una ventana temporal suficientemente amplia como para que, si hacemos todos nuestra parte del trabajo, las cosas no se detengan», ha afirmado el director general. Alvores se personó en el proceso judicial que anuló el PGOU de 2014. Anulación que no será efectiva hasta su publicación en el BOJA, lo cual puede llevar unos meses.

El alcalde

Por su parte, el alcalde de Jaén ha resaltado que el nuevo centro comercial constituye «una oportunidad importante para la ciudad porque fija la capitalidad de la provincia desde un punto de vista comercial y crea una sinergia, especialmente, entre los municipios colindantes».

«Estamos de enhorabuena», ha dicho Márquez, quien ha agradecido al grupo almeriense su apuesta por Jaén en un proyecto que cuenta con «la lealtad del Ayuntamiento y la profesionalidad de los técnicos municipales y los propios de Alvores» para llevarlo a buen término.

En primer plano, naves para las grandes firmas y, en el centro, naves de medianas en Jaén Plaza. / IDEAL

Las dos fases del Jaén Plaza suman un espacio comercial de 80.000 metros cuadrados, en un terreno que ocupa en total 140.000 metros. Junto al parque de medianas y la galería comercial, también dispondrá de 2.700 plazas de aparcamiento, 1.200 de ellas bajo rasante.

La urbanización de la zona ha consistido en acondicionar el terreno y construir una gran rotonda y una zona verde en la carretera N-323a, para conectar de forma adecuada los accesos a la UJA, el Hospital Neurotraumatológico y la A-44. Igualmente, se han construido tres parques infantiles y dos pistas de baloncesto, todo esto de uso público.