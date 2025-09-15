Debate sobre la futura PAC y las nuevas herramientas de regulación de los precios

Manuela Millán Lunes, 15 de septiembre 2025, 19:29 Comenta Compartir

Celebración del Consejo Provincial del Olivar y del Aceite de Oliva, en el que se ha hecho una valoración «positiva» del mecanismo de regulación de los precios del aceite de oliva que ha promovido el Gobierno y también se ha debatido sobre los escenarios que se están barajando para la PAC post 2027 y su impacto en la provincia.

En este foro, el presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Paco Reyes, ha estado acompañado de la vicepresidenta segunda, Francisca Medina, y el diputado de Agricultura y Ganadería, Javier Perales, y en el que han tomado parte representantes de los principales agentes del sector del olivar en la provincia jienense, el máximo responsable de la Diputación ha subrayado que el debate sobre estos dos temas «se celebra justo cuando faltan unas semanas para que empiece la campaña de la recolección de la aceituna 2025-2026, un momento oportuno para abordar algunas cuestiones que son de máxima trascendencia y que preocupan y ocupan al sector oleícola».

Precios

Con respecto a los precios, la propuesta de regulación de la oferta para lograr unos precios razonables del aceite de oliva elaborada por el Gobierno para aplicarla ya en esta misma campaña si se dan las condiciones para ello, Reyes ha explicado que han conocido el análisis que ha realizado, por encargo de este Consejo Provincial del Olivar, el profesor de la Universidad de Jaén y experto Manuel Parras y su equipo sobre la Orden Ministerial que el Gobierno tiene previsto aplicar para regularizar la oferta oleícola, especialmente en los años grandes cosechas.

En este informe se valora la necesidad de disponer de un mecanismo de autorregulación que posibilite que los precios de los aceites de oliva no alcancen costes por debajo del precio de rentabilidad para el agricultor, lo mismo que indicaba la Ley de la Cadena Alimentaria. Y hacerlo, además, con unos parámetros que sean claros y que, previamente, se deben haber consensuado con el sector», resumía Reyes.

Con esta medida se quiere hacer frente «a la volatilidad y las fuertes oscilaciones que sufre el precio del aceite de oliva en función del volumen de cada campaña, algo que, sin duda, perjudica a los productores y también a los consumidores», en palabras del presidente de la Diputación.

Además, ha señalado que «están convencidos de que el sector necesita este tipo de normas, que deben contribuir a asegurar el valor añadido del aceite de oliva y la sostenibilidad económica de las explotaciones». Por ello, esta norma incluye, como una de sus principales medidas, la posibilidad de retirar parte de la producción hasta la campaña siguiente y destinarla a un uso que no sea alimentario. De igual forma, también establece que se aplicará cuando «se interprete que hay desequilibrio en el mercado, en concreto cuando los precios en origen se sitúen en niveles que no cubran los gastos de producción de las explotaciones».

PAC

El Consejo Provincial del Olivar y del Aceite de Oliva ha abordado también los escenarios que se están barajando por parte de la Unión Europea para definir la nueva política agraria común, la nueva PAC, que comenzará a implementarse después del año 2027, en concreto desde 2028 hasta 2034, y su posible impacto en la provincia jienense. «El objetivo que pretendemos en este Consejo es consensuar una posición común en torno a la propuesta que más interese a la provincia, ya que somos la principal productora mundial y los principales beneficiarios de las ayudas de la PAC al aceite de oliva», ha enfatizado Reyes.

Una postura común con la que «hacer frente a las preocupantes informaciones que llegan desde Bruselas y que apuntan hacia una PAC con un presupuesto nacionalizado y, lo más preocupante, más reducido, lo que perjudicaría a la provincia y tendría graves consecuencias». «Frente es fundamental que de Jaén surja una posición clara y fuerte que se oponga a esa gran modificación de la PAC, que según hemos conocido, entre otras cosas, supondría la pérdida de un 20 % del presupuesto que se percibe hasta ahora y la desaparición de la PAC tal y como la concebimos en este momento, ya que no habría una política agraria y común para todos los países, porque estos fondos se integrarían con otros europeos y se podrían eliminar las ayudas directas», explica.

El nuevo sistema planteado, que aún tiene que debatirse en el Parlamento Europeo, supone, a juicio de Reyes, «acabar con el papel estratégico que se le ha dado en las últimas décadas a la agricultura en la Unión Europea, por su contribución a la seguridad alimentaria y no ser dependientes exclusivamente de terceros países, que haya esa autonomía y seguridad alimentaria en Europa y que al mismo tiempo la hagamos compatible con la protección de nuestro medioambiente y la biodiversidad, así como mantener la población en las zonas rurales».

Para plantear un posicionamiento común en Jaén, también se encargó al equipo que dirige el profesor Parras un análisis de esta propuesta de la Comisión Europea para intentar consensuar qué le interesa más a la provincia, para lo cual se ha diseñado una herramienta que ofrecerá datos de cómo le afectan a los municipios y comarcas jienenses cada una de las medidas que se vayan proponiendo en el marco de la nueva PAC, que debe seguir siendo importante para la provincia «porque a pesar de la diversificación de la economía jienense en los últimos años, la actividad agraria y el olivar son fundamentales para una provincia como la nuestra».

Gobierno

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, ha participado también en este consejo, en el que ha subrayado «el compromiso del Gobierno de España con el olivar jienense» y «la necesidad de trabajar de forma conjunta entre administraciones, organizaciones agrarias y agentes sociales para fortalecer el liderazgo internacional de nuestro aceite de oliva y garantizar el futuro de miles de familias que dependen directamente de este cultivo».

Respecto a la propuesta del Marco Financiero Plurianual, Fernández ha señalado que «es necesario un frente común para conseguir una financiación y un reconocimiento acorde con la importancia estratégica del sector agroalimentario». En este sentido, ha advertido que «el cambio de gobernanza, aunando varias políticas en los llamados planes de asociación nacional, y haciendo desaparecer la PAC como instrumento concreto y definido, restaría identificación específica y valor real al sector agrícola».

Unidad y una PAC justa En el caso del líder a UPA a nivel nacional, Cristóbal Cano, que ha estado presente en el Consejo, ha definido la reunión como «muy importante al estar en puertas de una nueva campaña». «Tenemos que tener herramientas de regulación de los mercados porque hemos visto que el mercado libre no funciona, ni en años de buena cosecha, ni en las malas. Algo hay que hacer y era necesario una herramienta concreta y ya es una realidad porque este año la tendremos a través de la Unión Europea y cuyos pasos marca el Gobierno», ha valorado. Por otro lado, sobre la PAC, Cano ha apuntado que «son muchos los aspectos que no les gustan» y ha confirmado que la semana que viene tendrán una reunión en Bruselas para pedir «una PAC fuerte, con presupuesto, que atienda a las explotaciones más vulnerables y que no deje al sector fuera de las políticas europeas». Más, cuando Andalucía «sufrirá el mayor impacto». Por su parte, Antonio Guzmán, gerente de Cooperativas Agroalimentarias en Jaén, valora «de forma muy positiva» este consejo. «Con respecto a las normas de comercialización, estamos a la espera de que se publique la orden ministerial para su aplicación, pero se trata de una mecanismo de defensa para el sector de vital importancia», resumen. Del mismo modo, señala que, en relación a la PAC, han podido ver cómo puede afectar la reforma a los distintos municipios de la provincia. «Aún es temprano, pero entendemos que la unión del sector será clave para conseguir una PAC justa para las explotaciones de la provincia», sentencia.