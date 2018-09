¿Debate del Estado de la Ciudad o del estado del gobierno municipal? La sustitución del pleno ordinario de septiembre sorprende a propios y extraños y la oposición en protesta no presentará hoy ninguna propuesta JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Viernes, 28 septiembre 2018, 01:18

A las nueve y media de esta mañana comenzará un sesión plenaria singular en el Ayuntamiento de Jaén. Como último viernes de mes, tocaba pleno ordinario de septiembre, con asuntos de relevancia tales como el convenio para el tantas veces anunciado IES del casco histórico (APA III) o la aprobación del estudio de detalle de la parcela del Bulevar donde la Junta quiere construir el Conservatorio Superior de Música. Incluso el PP envió el martes por correo electrónico a los grupos de la oposición sus dos mociones para el pleno. Pero ese día, Alcaldía cambió el orden del día, lo vació y solo figuran tres puntos: aprobación del acta del pleno anterior, dación de cuentas de las resoluciones de julio y agosto y ruegos y preguntas.

En medio, el Debate sobre el Estado de la Ciudad, un mes antes que los últimos años. El cambio cogió por sorpresa incluso a buena parte de los concejales del equipo de gobierno, algunos de los cuales tenían preparadas ya sus intervenciones, según reconocen en privado. Un malestar que, por otras razones, ayer se trasladó al seno de dicho equipo, con alguna voz más alta que otra y algún que otro portazo.

El miércoles, su portavoz, Reyes Chamorro, reunió a la junta de portavoces, como es habitual antes de un pleno con el fin de ordenar el mismo y acordar las intervenciones de los distintos grupos. La oposición, PSOE y Jaén en Común (JeC), le trasladó a Chamorro el malestar por la inopinada convocatoria del Debate sobre el Estado de la Ciudad y la supresión en la práctica del pleno ordinario, aunque formalmente el de hoy mantenga la denominación de 'pleno ordinario'. Y pidió que trasladara al alcalde, Javier Márquez, que puesto que ellos no habían sido consultados, que él decidiera la mecánica del pleno. Cosa que poco después Alcaldía estableció.

En el cajón

A ello suma la oposición que el gobierno municipal no ha ejecutado casi ninguna de las propuestas aprobadas en los últimos años. Por lo que PSOE y JeC no presentarán ninguna hoy, aunque participarán en el debate, y la edil no adscrita Salud Anguita (ex de Ciudadanos y ahora en Vox) no descarta hacer lo mismo o presentar las mismas del año pasado. Su excompañero Iván Martínez, afín al equipo de gobierno, sí presentó propuestas, cinco, así como el Grupo Popular, aunque el portavoz de JeC, Manuel Montejo, dijo anoche no haberlas recibido aún.

El del PSOE, Manuel Fernández, indicó al respecto que el PP no ha cumplido el 99% de las propuestas que atañían al Ayuntamiento. «No tiene sentido plantear nuevas cuando todo lo demás está por hacer», dijo el portavoz socialista, para quien la ciudad sigue esperando infraestructuras como el centro de mayores de Santa Isabel o una estrategia para conservar el patrimonio artístico.

Para la oposición, el cambio de pleno de hoy, que ha sorprendido incluso a los concejales del PP, podría estar motivado por algún posible anuncio del alcalde, con el fin de recuperar la iniciativa política.