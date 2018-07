Deán Mazas y la «izquierda radical» El alcalde jienense alterna algunos éxitos fuera, incluso en el extranjero, con protestas y cierto malestar dentro, a veces de colectivos que solo piden información, reunirse, que les escuchen o que atiendan algunas de sus reivindicaciones. 'Buena romería haz quien a su casa pone en paz' JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Domingo, 15 julio 2018, 16:47

Cuando enviudó de Alfonso XII tenía en su vientre a Alfonso XIII. María Cristina de Habsburgo había estado en segundo plano y bajo la sombra del recuerdo de la primera mujer de su marido, María de las Mercedes, la de la copla. Así que, sin querer, se convirtió en la regente de España hasta que su hijo fuera grande y descubrió su pasión por la política, su habilidad para sortear a liberales y conservadores y sus conocimientos de política internacional. Sin complejos pasó a llamarse María Cristina de Austria, para dejar claro que, entre Borbón y Borbón, su dinastía volvía al trono español. Y así, dieciséis años. Problemas hubo en el país, pero también aciertos. 'Doña Virtudes' la apodaron.

Javier Márquez, regidor jienense, llegó a la política «por accidente», dijo una vez, por la insistencia y por lealtad a su antecesor, José Enrique Fernández de Moya, y tras diez años de abogado del partido. Le puso en Urbanismo, sacó adelante el PGOU y le nombró sucesor hace dos años y medio cuando se fue a los Madriles. Para entonces, a Márquez ya le había picado el gusanillo de la política y aunque ha tenido sus bajones y momentos de 'aquí muere mi caballo', hace poco lo recibía en Israel el primer ministro Netanyahu, y viajó a Madrid y puso de acuerdo a las principales confesiones para que apoyen el Premio Ibn Shaprut, o lo llaman a convenciones del partido, o sobre el cambio climático invitado por el alcalde socialista de Sevilla, con el que ha hecho amistad, o viaja a Ciudad Real a firmar un convenio promocional con su alcaldesa, también socialista. O se la juega con Pablo Casado a una carta que al principio no era ganadora y se desplaza a Madrid para celebrar su pase a la final, o se fue el pasado domingo a Fuengirola, a su vera, el único alcalde de capital andaluza que respalda al palentino.

LO DOMÉSTICO

Pero no todo el monte es orégano y el burgomaestre jaenero recuerda a esos presidentes de EE UU atrapados en el dilema de lo doméstico y el multilateralismo, entre darle prioridad a los asuntos de casa o a los del mundo. Trump, por ejemplo, parece preocupado por los segundos, aunque en realidad todos sus viajes son para venderlos en casa y hacer caja.

Márquez se ducha a la escocesa: agua caliente, agua fría, agua caliente, agua fría. A él y a su equipo de concejales le crecen los problemas domésticos y, lo que es más curioso, a menudo por errores no forzados, como cuando un tenista estrella una pelota fácil contra la red.

El último es la remodelación de la plaza del Deán Mazas. Para una obra que el Ayuntamiento puede acometer tras años de sequía, la que se ha liado. Y se veía venir porque el proyecto no es el mejor, no se presentó (solo en la web y porque es obligatorio), hay una moda de plazas duras y está el temor a que se vuelva a llenar de veladores porque antes se dejó que así fuera. Así que es difícil encontrar a quien le guste esta revolución en una plaza que pedía una reforma y reordenar usos y espacios.

La táctica municipal ha sido igual que en la Carrera de Jesús. Justificar su necesidad por el arreglo de las tuberías abajo y aprovechar para cambiarlo todo arriba. Y repartir culpas entre administraciones, como si el diseño y la decisión de intervenir fuera conjunta, y repartir 'hostias' entre quienes se manifiestan: «gente de izquierda radical» que lee poemas, canta y pega pósit en la valla, «utilización por Podemos y el PSOE» cuando los socialistas solo estuvieron en la protesta de febrero y entre los manifestantes hubo de Cs y hasta del PP, o decir que la mayoría no era de Jaén como si esto fuera Nueva York y no nos conocierámos todos o casi todos... Nada nuevo. De primer curso de cómo desactivar una protesta: se toma una parte por el todo, cuelgas etiquetas, lo llevas a una «trifulca política», los moderados se apartan, cabreas a los que quedan y ¡ves!, «la izquierda radical». Profecía autocumplida, se llama.

SUBVERSIVOS

Todo el mundo sabe también que los industriales del mercado de San Francisco, que solo pedían la fecha de unas obras que aplauden para organizarse el verano, son unos peligrosos bolcheviques de hoz, martillo y cuchillo charcutero. Que los empresarios de Comercio Jaén, que piden reunirse y buscar medidas paliativas a una peatonalización que no rechazan, son en realidad elementos subversivos disfrazados de amables tenderos. Que la federación vecinal OCO, cuya presidenta se declaró en una entrevista votante del PP aunque decepcionada, es en verdad un agente doble que se ha pasado al otro lado del Telón de Acero.

Y otros colectivos que aguardan una cita, no con el alcalde, al que le faltarían horas, sino con algún concejal. Porque quien pide, y no digamos si protesta, o tiene intereses ocultos o políticos. Piensan. Y en algún caso hasta será verdad. Pero cuando en las investiduras se dice eso de gobernar para todos, el 'todos' incluye los que no te votan. Y cuando se decía que eran tiempos de diálogo y acuerdo, estos no se agotan cuando se consigue juntar una mayoría suficiente con concejales expulsados de otro partido a los que se subió el sueldo, el despacho y el escalafón en un Ayuntamiento en ruina.

CONTRADICTORIO

Lo más llamativo de esta situación es que los concejales, uno por uno, suelen ser dialogantes y flexibles. Y no digamos el actual primer edil, que fue capaz de acabar con el bloqueo institucional anterior y de llegar a acuerdos relevantes con otras administraciones: Museo Íbero, tranvía, Olivo Arena. Sin ir más lejos, en la reforma de Deán han introducido cambios, prueba de que algunas críticas era razonables y de que son capaces de asumirlas. Luego el problema tiene que estar en otra parte, en el aire de Jaén, en el agua del Quiebrajano o en el viento de fronda de quienes les precedieron.

A María Cristina le tocó ser regente, descubrió que le gustaba la política y tuvo algún acierto