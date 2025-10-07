Los datos de la Magna

'El Abuelo' y el Cristo del Consuelo de Cazorla, a su paso por la calle Virgen de la Capilla.

Ascensión Cubillo Jaén Martes, 7 de octubre 2025, 12:41 | Actualizado 13:34h.

El Rosario Magno «superó todas las previsiones», según la Diócesis de Jaén, que hace balance de la jornada y transmite «satisfacción y gratitud» a través de la comisión organizadora.

En una nota explican que se superó «con creces» la afluencia prevista inicialmente de 40.000 personas. En la eucaristía celebrada por la mañana en la calle Virgen de la Cabeza, se acercaron a recibir la comunión más de 2.000 fieles.

La organización dispuso 5.000 sillas a lo largo del recorrido oficial —desde la calle Virgen de la Capilla hasta la calle Campanas— y otras 1.000 en la plaza de Santa María, «todas ellas ocupadas en su totalidad». Además de la venta online, el mismo día del evento se pusieron más sillas a disposición del público en algunas zonas del recorrido oficial.

El Rosario Magno estuvo compuesto por 20 cortejos correspondientes a los distintos misterios, con una media de 60 personas en cada uno, sumando aproximadamente 1.200 participantes entre cofrades de origen y cofradías de acogida. A ello se añadieron los 2.225 costaleros que portaron las imágenes durante el recorrido procesional. También participaron 25 formaciones musicales, con una media de 125 componentes cada una, superando algunas de ellas esa cifra.

Transportes

En cuanto a los transportes, y para facilitar la logística, las cofradías acreditaron 54 autobuses exclusivamente para sus cofrades, además de espacios de aparcamiento para 20 vehículos por cofradía, habilitados por la organización, lo que supuso una ocupación de 320 coches en el recinto ferial. Además, según datos preliminares del Consorcio Metropolitano de Transportes, el sábado se contabilizaron 4.922 desplazamientos, frente a los 1.456 del sábado anterior, lo que supone un aumento del 238 %.

La Diócesis de Jaén traslada que gracias a un programa informático, y a partir de las imágenes de ese día, se ha estimado que solo en la avenida de Madrid se concentraron entre 18.000 y 20.000 personas. A lo que añade que se llenaron hoteles y apartamentos turísticos.

En este sentido, la organización muestra su satisfacción porque cumplió el objetivo para el que se organizó este Jubileo de las Cofradías, «llevar la esperanza al corazón de los jienenses, visitantes y todos los que siguieron el desarrollo de la jornada por los medios de comunicación».