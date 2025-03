El DAT, el documento que puso fin a la rebusca de aceituna tradicional

Las tradiciones se pierden ante la legislación. En el olivar, el cultivo estrella de la provincia, era tan común como esperada la rebusca, un periodo ... de tiempo después de la recolección de aceituna en la que los jornaleros se adentraban en las fincas para recolectar hasta el último kilo de fruto que se hubiera librado de las varas, las vibradoras y los mantones.

Sin embargo, desde el año 2021 ya no se establece un periodo de rebusca como tal. El motivo es sencillo: en la actualidad cualquier producto agrario o forestal de carácter alimentario que se transporte debe estar acompañado por el Documento de Acompañamiento al Transporte (DAT).

¿Y cómo ha afectado este trámite a la rebusca? Pues que para transportar la aceituna se necesita la autorización expresa del titular de la finca por cada porte, es decir, se necesita el permiso del dueño. Por tanto, ya no existe esa libertad para rebuscar la aceituna, sino que se ha convertido en una cuestión de voluntad del propietario.

«Si nos ajustamos a la normativa, es que cualquier trabajador que vaya a transportar el producto debería recibir la autorización no a la salida sino a la entrada de la finca. La situación es tal que como se te olvide el bolígrafo ya has perdido el día, porque no puedes sacar el producto del terreno», explica a IDEAL Francisco Elvira, técnico de Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).

Las ventaja principal del DAT es que facilita garantizar la seguridad de consumir el producto pues se conoce su trazabilidad, es decir, es la capacidad de rastrear todos los procesos, desde la adquisición de materias primas hasta la producción, consumo y eliminación. «Ahora mismo es imposible que puedas llevar tu aceituna a la almazara sin enseñarlo antes», asevera.

Seguridad

«Antes se metían en la finca y podía ser peligroso. ¿Qué pasa si ya había comenzado la cura de la hierba y rebuscaban en ese olivar? El producto llevaría veneno y el aceite podría ser peligroso para el consumo. Ahora les indico por donde deben ir cogiendo y les firmo como responsable del producto que se recoge», señala Nicolás Moya, dueño de explotaciones olivareras.

Moya explica que la rebusca depende de cada finca y explotación, como en su caso, donde se recoge aceituna que no se vio en la campaña del verdeo, la aceituna que se quedó en el árbol por las prisas de avanzar o los suelos. «Ahí hay pocos beneficios, donde se pueden coger hasta 70 kilos por oliva es en los bordes de la carretera o en los barrancos, cuestas y zonas de difícil acceso».

Aun así, reconoce que este año la rebusca, que durará al menos hasta final de marzo, no está siendo rentable. «El precio de la aceituna estará en torno al medio euro por kilo. Entre lo poco que coges y lo poco que pagan casi que no merece el esfuerzo, pero a los trabajadores si les ayuda por mí perfecto», relata Moya.

Otra de las ventajas del DAT es que permite acreditar la legítima procedencia y origen del producto, dificultando el robo y la posterior venta ilegal. «Antes sabías que si te quedabas atrasado en la campaña te podían robar la aceituna, a mí me ha pasado. Es imprescindible que pidan la autorización de los dueños, aunque es cierto que se producen falsificaciones», señala Nicolás Moya, dueño de explotaciones olivareras.

De hecho, en la provincia de Jaén ya se han investigado varios casos de presuntos delitos de falsificación de documento público en relación con el DAT. El modus operandi es sencillo: tras robar la aceituna en una explotación se inventaban los datos de las fincas y la autorización del propietario. Una vez detectados los casos, normalmente por pesajes de mayor volumen que los habituales en esta época, los agentes comprueban los registros catastrales y se contacta con los propietarios para determinar si ellos han dado el permiso.

«Al final se trata de buena fe. Yo llego a un trato con los trabajadores para que la cojan, les doy el material y el equipamiento necesario y que se encarguen. Así ellos tienen ese ingreso extra y con el documento yo tengo la seguridad de que no va a venir alguien de fuera a robar».