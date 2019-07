La curiosa conversación entre Paquita Salas y Desatranques Jaén La empresa afirma estar «buscando representante», pero ella no entiende de fontanería LAURA VELASCO Lunes, 1 julio 2019, 13:32

En Twitter, ese lugar donde todo tiene cabida y en el que Desatranques Jaén es uno de los reyes, ha vuelto a suceder la magia. Esta vez, con un cruce de tuits con Paquita Salas, la protagonista de la serie homónima que se acaba de estrenar en Netflix. «Paquita, que estamos buscando representante y nos hemos encontrado esto. A ver si hablamos y nos cuentas como va ese mundillo», le indicaba la empresa a la representante de artistas ficticia.

Ella no ha dudado en contestar, alabando a los rostros conocidos de la provincia. «¡Jaén! Tierra de grandes artistas: Natalia de Molina, Joselito, María Jesús Ruiz... Anda que no me he pegado yo fiestas con Santi Rodríguez. Pero lo siento, amore, no entiendo de fontanería», ha respondido.

Los jienenses han vuelto a contestarle, provocando decenas de reacciones en las redes. «¡Ay Paquita! qué antigua eres. Que a nosotros nos llaman mucho para romerías, bodas, comuniones. Y con los contactos que tú tienes, este año podríamos haber ido a lo del orgullo en Madrid o a la cabalgata de Reyes, que ya nos dejan circular por el centro. ¡Esto hay que hablarlo!», han añadido. Quizás estamos ante una nueva relación representante-representado que puede llegar muy lejos.