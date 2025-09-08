Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

María Isabel Alba Fernández de Moya ha dirigido los trabajos. Román

La cúpula barroca de la iglesia de San Lorenzo en Úbeda renace tras su rehabilitación

Esta intervención marca el inicio de un ambicioso proyecto que busca rescatar por completo la capilla mayor deltemplo ubetense

Alberto Román

Lunes, 8 de septiembre 2025, 10:40

Tras décadas de abandono, la cúpula barroca de la iglesia de San Lorenzo vuelve a brillar y luce en todo su esplendor después de casi ... tres meses de trabajos de rehabilitación. La meticulosa intervención llevada a cabo por un equipo de especialistas se ha centrado en la bóveda en sí, hasta la línea de la cornisa sobre la que se apoya, así como en su linterna. La actuación para recuperar la estructura y decoración original de la cúpula, e incluso también las vidrieras de la linterna, ha devuelto a este espacio su luz y simbolismo. La obra se corresponde con la primera fase de un proyecto mayor: la completa rehabilitación de la capilla mayor del templo, uno de los últimos testimonios del esplendor barroco en la ciudad.

