La cúpula barroca de la iglesia de San Lorenzo en Úbeda renace tras su rehabilitación

Tras décadas de abandono, la cúpula barroca de la iglesia de San Lorenzo vuelve a brillar y luce en todo su esplendor después de casi ... tres meses de trabajos de rehabilitación. La meticulosa intervención llevada a cabo por un equipo de especialistas se ha centrado en la bóveda en sí, hasta la línea de la cornisa sobre la que se apoya, así como en su linterna. La actuación para recuperar la estructura y decoración original de la cúpula, e incluso también las vidrieras de la linterna, ha devuelto a este espacio su luz y simbolismo. La obra se corresponde con la primera fase de un proyecto mayor: la completa rehabilitación de la capilla mayor del templo, uno de los últimos testimonios del esplendor barroco en la ciudad.

El impulso de esta primera fase, con un presupuesto final de 21.000 euros, ha sido posible gracias al apoyo de entidades y personas comprometidas con el arte y la cultura. Así, a los 6.800 euros aportados por la Fundación Caja Rural de Jaén se suman otras aportaciones de empresas particulares, como la de Guillermo García, responsable de la instalación del andamiaje necesario para acceder a la bóveda.

Además, la Fundación Huerta de San Antonio, responsable de la recuperación del templo ubetense para la cultura, espera conseguir 8.000 euros con diferentes eventos y aportaciones de particulares.

A pesar de la solidez estructural que aún presenta la cúpula barroca de San Lorenzo, esta se encontraba afectada por importantes deterioros, al haber estado expuesta durante largo tiempo a la acción de los elementos. La situación de ruina en que se hallaba la techumbre que debía protegerla permitió que el viento, la lluvia y los contrastes térmicos causaran daños considerables en la estructura, junto al polvo y los excrementos de aves acumulados durante decenios. Las escorrentías y manchas de humedad, las grietas y la pérdida de volúmenes en los elementos decorativos han sido sus principales problemas.

Sobre todos ellos se ha centrado la actuación de María Isabel Alba Fernández de Moya, profesional con amplia experiencia en la restauración de este tipo de estructuras. Para la restauradora, se trata de una cúpula que sorprende por sus líneas elegantes y sencillas en cuanto a decoración, ya que se enmarca dentro del barroco, un periodo artístico que se caracteriza por todo lo contrario.

Su decoración se limita a las molduras que dibujan sus ocho gajos y los lunetos correspondientes, dentro de los cuales se conservan pinturas de rocallas o cornucopias realizadas a mano alzada, ya que cada una es diferente. Solo en ellas se aprecia algún tipo de pigmento, en tonos verdosos. El resto de la decoración, exclusivamente en yeso, consiste en temas de carácter vegetal, hojas de acanto sobre todo. Especialmente en la linterna, la decoración se completa con rostros de querubines, situados entre las vidrieras, piezas que parecen haber sido talladas 'in situ', según María Isabel.

Otra de las actuaciones que ha sido necesario acometer en esta fase y que ha supuesto un aumento del presupuesto en más de 3.000 euros, es la restauración de las ocho vidrieras de la linterna. Unos elementos que presentaban bastante deterioro, al estar fracturadas y manchadas con una gruesa capa de polvo y hollín. Tres de ellas, incluso, han tenido que reponerse completamente, ya que la estructura metálica estaba oxidada y carecían de cristales. Su recuperación, a cargo del maestro vidriero Karl Young, ha consistido en un proceso completamente artesanal, en el que se han limpiado y reutilizado todos los fragmentos de vidrio existentes, piezas que se han unido con hilo de cobre y estaño. Para la reconstrucción del resto se ha usado vidrio importado de Düsseldorf (Alemania), con la intención de conseguir un material similar al existente: hecho a mano, con burbujas y con las ligeras tonalidades que le son características.

Las vidrieras de la linterna, rematadas con arco de medio punto, responden a la tipología propia de mediados del siglo XVIII. Están elaboradas con plomo y vidrio soplado transparente, ya que su función es la de proporcionar luz a la cúpula y a la capilla mayor. Aunque presentan ligeras tonalidades de amarillo, verde y azul, según los materiales disponibles para elaborar la masa vítrea, como puede ser ceniza, tierra u óxidos, según explica Young. No obstante, en el proceso de restauración se ha detectado una pieza de vidrio industrializado en una de las vidrieras, así como el empleo de hojalata, lo que indica que ya se hizo una intervención anterior en el siglo XX. Un hecho que parece corroborar la interesante inscripción que se ha descubierto en la superficie de la cúpula durante los trabajos de restauración.

La cúpula de San Lorenzo es uno de los pocos vestigios del barroco que se conservan en la ciudad de Úbeda. Esta se construye a mediados del siglo XVIII, cuando la iglesia es sometida a una nueva remodelación para acoger la feligresía de la desaparecida parroquia de San Juan Evangelista, también conocida como San Juan de los Huertos.

Se trata de una bóveda de media naranja dividida en ocho gajos que se apoya sobre una cornisa ondulante. La decoración es a base de yeserías: nervios, lunetos y falsas pilastras rematadas por capiteles corintios, motivos florales y rostros de querubines en la linterna. La cúpula se apoya sobre cuatro grandes pechinas, también de yeso, de estilo rococó, las cuales albergaban en su interior los retratos de los cuatro evangelistas, hoy desaparecidos.

Se desconoce la fecha exacta de su construcción, que podría situarse hacia el año1760, y también se desconoce la autoría. Aunque, por la gran similitud que presenta con la cúpula de la iglesia de la Trinidad, podría tratarse de alguien perteneciente a la escuela de Tomás Jiménez, según apunta el catedrático de la universidad de Jaén José Manuel Almansa. Tomás Jiménez era un maestro de obras de cantería y albañilería, originario de la región de Murcia. Aunque se sabe poco de su vida, todo indica que residió durante largos periodos de tiempo en Úbeda y su comarca, donde pudo realizar otros trabajos hoy no documentados. Puede que en el convento de Madre de Dios del Campo, en cuya iglesia existió otra cúpula de idénticas características, desaparecida en la actualidad. En cualquier caso, todas estas cúpulas ubetenses siguen los patrones estilísticos y constructivos de la diócesis de Cartagena, según Lorite Cruz, doctor en Historia del Arte, lo que refuerza su valor como testimonio del barroco regional.