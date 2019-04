El Cuponazo de la ONCE deja 175.000 euros en Jaén Se han vendido siete cupones premiados con 25.000 euros en el quiosco ubicado en la plaza de San Francisco LAURA VELASCO Sábado, 6 abril 2019, 19:48

El sorteo del Cuponazo de la ONCE repartió ayer 175.000 euros en Jaén. En pleno centro, Cristóbal Cuevas, vendedor de la ONCE desde hace tres años, ha vendido siete cupones premiados con 25.000 euros a las cinco cifras en el quiosco ubicado en la plaza de San Francisco, junto a la Diputación de Jaén. «Es el primerico que doy. Siento a la vez mucha alegría y mucha rabia porque estuve a punto de quedarme con uno y no me lo quedé, pero he dado un premio a la gente y así se dan cuenta que sí que toca, llega un momento que toca, la ilusión y la fe nunca hay que perderla, eso se lo digo a todos los clientes», ha declarado.

En total, el sorteo ha repartido este viernes 1,5 millones de euros en premios entre Sevilla, Córdoba, Cádiz, Málaga y Jaén, y 300.000 euros solo en la localidad de El Coronil (Sevilla), aunque la provincia más agraciada ha sido Córdoba con 480.000 euros en premios.

El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras más serie de 9 millones de euros, y seis segundos premios de 100.000 euros a otras tantas extracciones, también con serie. Si se opta por el Cuponazo XXL, por cinco euros, el premio sube a 15 millones y 200.000 euros, respectivamente.

Para el próximo viernes el Eurojackpot de la ONCE, la nueva 'lotto' de Europa que juegan ya 18 países europeos (Alemania, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Italia, Países Bajos, Estonia, España, Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia) ofrece un bote de 39 millones de euros.