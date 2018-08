Cultura no permite el hormigón en cuatro calles del casco histórico El concejal habla con el conductor de la excavadora en Sedeño. / LIÉBANA Permite en cambio la reparación de la plaza de Santa María y Campanas, aunque reconoce que en 2010-2011 se remodelaron sin cumplir la normativa JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Viernes, 10 agosto 2018, 00:56

La Delegación Territorial de la Consejería de Cultura de Jaén ha comunicado al Ayuntamiento de Jaén que no autoriza la colocación de hormigón impreso en las calles Obispo González (frente a la Catedral), Merced Baja, Colón y Molino de la Condesa. El alcalde accidental y concejal de Mantenimiento Urbano, Juan José Jódar, lamentó la decisión de la Junta y dijo que no es posible cambiar el proyecto, por lo que estas calles no se tocarán.

Sí autoriza Cultura la reparación del adoquinado hundido o deteriorado de la plaza de Santa María y de la vecina calle Campanas, a pesar de que ambas son clasificadas en el PEPRI (Plan Especial de Protección y Reforma Interior) del casco histórico con pavimento de tipología 1: «empedrado de canto rodado de tamaño pequeño y baldosas de piedra natural». La propia resolución de Cultura lo justifica en que es una reparación, pero reconoce que la remodelación de ambos espacios hecha a comienzos de esta década no se hizo según el PEPRI. «Como puede observarse - dice -, la pavimentación actual no suscribe las recomendaciones dadas por el PEPRI, ya que se trata de una intervención efectuada en la plaza en 2010-2011, efectuando una reposición a base de adoquines y losas de piedra, debiéndose haber utilizado empedrado de cantos rodados de tamaño pequeño y piedra natural».

Inicio previsto Para otoño próximo y, al igual que el primer plan, no será solo de asfaltado sino también de mejora y conservación de calles y plazas públicas. Inversión Millón y medio de euros. Superior al primer plan. Ronda de los Olivares Asfaltar esta calle (30.000 metros cuadrados), que rodea todo el polígono industrial, costará más que el resto de calles incluidas en el plan.

El alcalde accidental lamentó que Cultura permitiera dicha reforma entonces, en el mandato de gobierno municipal de PSOE e IU, y que ahora, con el PP, no autorice la colocación de hormigón impreso en la cuatro calles antes mencionadas.

Sedeño

Sí tendrá este material la calle Sedeño, en el barrio del Pilar del Arrabalejo, cuyas obras empezaron anteayer y el concejal visitó ayer. Cuentan con un plazo de ejecución de unos 20 días y se enmarcan en el primer plan de mejora y asfaltado de 35 calles que el Ayuntamiento puso en marcha hace unos meses.

Juan José Jódar aseguró que esta calle necesitaba una mejora, pues sus acerados apenas podían utilizarse por su estrechez, lo que dificultaba el tránsito de personas mayores o con movilidad reducida. Los trabajos consistirán en levantar y retirar el acerado y el asfalto de la calzada. 597 metros cuadrados de calle, de los que 196 son acerado.

Se pondrá un pavimento de hormigón impreso, igualando al mismo nivel los acerados y la zona de rodadura de los vehículos, eliminando el bordillo existente, con la finalidad de hacer esta vía más accesible. «La calle quedará perfectamente digna y transitable, no solo para los vecinos de la calle sino también para aquellos que la utilizan de manera continua entre Arquitecto Berges y Pilar del Arrabalejo», indicó, recordando que su reparación fue una petición hecha por la asociación de vecinos del barrio.

Por otro lado, el concejal señaló que este primer plan de mejora y conservación, en el que el Ayuntamiento ha invertido casi un millón de euros, está a punto de finalizar con el arreglo de las calles que llevan hormigón impreso, como Cruz de la Magdalena, Juanito el Practicante o la plaza de la Magdalena.