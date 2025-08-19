Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Labores de limpieza en los jardines de Jabalcuz. IDEAL
Limpieza

Culmina trabajos de limpieza en los Jardines de Jerez en Jabalcuz

El equipo de Gobierno defiende el trabajo hecho en esta zona mientras el PP asegura que es «gracias a su labor de oposición»

Manuela Millán

Martes, 19 de agosto 2025, 20:21

Los jardines de jabalcuz, último encontronazo con el PP. La Concejalía de Medio Ambiente confirma, a través de una nota, que se están realizando trabajos de limpieza en los Jardines de Jabalcuz, dentro de la planificación prevista para estos meses. Una vez reparadas las averías en las conducciones de riego, la empresa Indra-Alisea está realizando trabajos de limpieza y llenado de las fuentes de este recinto y la semana próxima, se procederá a la plantación de flores en los jarrones ornamentales de la escalinata y en diferentes espacios de estos jardines.

Un anuncio que, desde el PP, consideran que es un logro de su partido en su «labor de oposición» tras «obligar al equipo de Gobierno a actuar en los jardines tras meses de abandono». Los 'populares' anunciaron su «abandono y deterioro» hace unos días, a los que el equipo de Gobierno respondió asegurando que «se estaba interviniendo en una avería», paso previo a la limpieza.

Otras intervenciones

La campaña de limpieza y desbroce también ha llegado a la Puerta de Martos, carretera de Circunvalación y a la Avenida de Santa María del Valle (sector 4), donde se ha procedido a la retirada de sierpes, desbroce y acondicionamiento de la zona. Paralelamente, se mantiene la campaña de riego extraordinario en aquellas zonas de la ciudad donde hay arbolado joven, como la Avenida de Andalucía.

El concejal de Medio Ambiente, José María Cano, destaca «el esfuerzo realizado para minimizar la pérdida de estos ejemplares frente a la persistente ola de calor». «Hemos comprobado cómo la intensificación del riego este verano a los ejemplares jóvenes, una medida que no se había aplicado en años anteriores, está permitiendo salvaguardar su vida», señala el edil.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan a un menor en La Carolina por conducir sin carné y subirlos a redes sociales
  2. 2 Hadas - El Musical: Un viaje mágico en Granada
  3. 3 Varios apagones en el Jaén Plaza por un cambio en el suministro desde Endesa
  4. 4

    Carlos Fernández, al Mirandés
  5. 5 Inaugurados los Cursos de Verano de la UNIA en Baeza, «un espacio para convivir»
  6. 6 El Consorcio de Transporte sigue la senda de crecimiento de 2024 y sube un 3,3% entre enero y junio
  7. 7 Montero seguirá compaginando su «doble tarea» de vicepresidenta y líder del PSOE-A el tiempo que crea «necesario»
  8. 8 Detenidas siete personas de una organización criminal de blanqueo de capitales con inmuebles en Jaén
  9. 9 Los agricultores de Jaén recibirán más de 40 millones para modernizar maquinaria
  10. 10 El fin de la ola de calor trae alivio térmico a Jaén, con caídas de hasta siete grados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Culmina trabajos de limpieza en los Jardines de Jerez en Jabalcuz

Culmina trabajos de limpieza en los Jardines de Jerez en Jabalcuz