Culmina trabajos de limpieza en los Jardines de Jerez en Jabalcuz

Los jardines de jabalcuz, último encontronazo con el PP. La Concejalía de Medio Ambiente confirma, a través de una nota, que se están realizando trabajos de limpieza en los Jardines de Jabalcuz, dentro de la planificación prevista para estos meses. Una vez reparadas las averías en las conducciones de riego, la empresa Indra-Alisea está realizando trabajos de limpieza y llenado de las fuentes de este recinto y la semana próxima, se procederá a la plantación de flores en los jarrones ornamentales de la escalinata y en diferentes espacios de estos jardines.

Un anuncio que, desde el PP, consideran que es un logro de su partido en su «labor de oposición» tras «obligar al equipo de Gobierno a actuar en los jardines tras meses de abandono». Los 'populares' anunciaron su «abandono y deterioro» hace unos días, a los que el equipo de Gobierno respondió asegurando que «se estaba interviniendo en una avería», paso previo a la limpieza.

Otras intervenciones

La campaña de limpieza y desbroce también ha llegado a la Puerta de Martos, carretera de Circunvalación y a la Avenida de Santa María del Valle (sector 4), donde se ha procedido a la retirada de sierpes, desbroce y acondicionamiento de la zona. Paralelamente, se mantiene la campaña de riego extraordinario en aquellas zonas de la ciudad donde hay arbolado joven, como la Avenida de Andalucía.

El concejal de Medio Ambiente, José María Cano, destaca «el esfuerzo realizado para minimizar la pérdida de estos ejemplares frente a la persistente ola de calor». «Hemos comprobado cómo la intensificación del riego este verano a los ejemplares jóvenes, una medida que no se había aplicado en años anteriores, está permitiendo salvaguardar su vida», señala el edil.