Culmina la limpieza y retirada de sedimentos en los cauces de la zona de Los Puentes

Seguridad tras la necesaria limpieza de los cauces de los ríos en la zona de Los Puentes. El alcalde de Jaén, Julio Millán, acompañado por ... el cuarto teniente de alcalde, Luis García Millán; la concejala de Seguridad y Participación Ciudadana, María del Carmen Angulo, y representantes de la asociación de vecinos Entrerrios del Puente Nuevo, han visitado junto al subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández, las actuaciones de limpieza y acondicionamiento que la Subdelegación está llevando a cabo en el cauce de los ríos del entorno del Puente Nuevo, en la confluencia del Guadalbullón y el río Jaén.

Los trabajos han incluido la retirada de sedimentos y residuos que obstruían los ojos del puente, lo que ha permitido mejorar la capacidad de desagüe y prevenir riesgos en episodios de fuertes lluvias. Además, Millán ha destacado la importancia de esta actuación, «una muestra del trabajo coordinado y del talante de colaboración entre las distintas administraciones».

«La respuesta conjunta del Ayuntamiento, la Diputación y el Gobierno, a través de la Subdelegación, ha permitido desarrollar una intervención fundamental en la Vega de los Ríos», ha añadido. Así, remarca que «el Ayuntamiento de Jaén ha ejecutado parte de las labores de limpieza de los cauces de Los Puentes con fondos propios». De esta manera, se ha actuado a lo largo de más de siete kilómetros para poder despejar los puntos más críticos de forma preventiva antes de que se registren precipitaciones importantes.

«Era una demanda histórica y una actuación preventiva frente a posibles avenidas e inundaciones que pone a salvo muchas viviendas que son primera residencia», ha explicado el alcalde, al tiempo que ha recordado que «se han realizado labores de desbroce y limpieza en alrededor de seis kilómetros de ribera en la zona del Puente de la Sierra, una intervención ejecutada por el Ayuntamiento de Jaén con financiación de la Diputación Provincial».

«Eficacia»

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha mostrado su satisfacción por la «eficacia y rapidez» con la que se han desarrollado los trabajos. «Estamos muy contentos con la actuación y con la coordinación entre la Demarcación de Carreteras, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la Delegación de Medio Ambiente, que han actuado con celeridad a la hora de emitir sus informes para poder acometer las obras antes de las lluvias», ha indicado.

En el caso del presidente de la asociación de vecinos Entre Ríos del Puente Nuevo, Miguel Medina, ha asegurado que «ahora pueden dormir tranquilos». «Los ojos del puente están limpios y preparados para absorber una gran crecida. Llevábamos muchos años reclamando esta actuación y agradecemos al alcalde y al subdelegado su implicación para hacerla realidad», detalla.