Visita a los cauces de los ríos en los que se ha actuado. IDEAL
Seguridad

Culmina la limpieza y retirada de sedimentos en los cauces de la zona de Los Puentes

Ayuntamiento, Diputación y Subdelegación se coordinan para realizar una actuación que mejora la capacidad de desagüe y previene riesgos en episodios de fuertes lluvias

Manuela Millán

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:17

Comenta

Seguridad tras la necesaria limpieza de los cauces de los ríos en la zona de Los Puentes. El alcalde de Jaén, Julio Millán, acompañado por ... el cuarto teniente de alcalde, Luis García Millán; la concejala de Seguridad y Participación Ciudadana, María del Carmen Angulo, y representantes de la asociación de vecinos Entrerrios del Puente Nuevo, han visitado junto al subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández, las actuaciones de limpieza y acondicionamiento que la Subdelegación está llevando a cabo en el cauce de los ríos del entorno del Puente Nuevo, en la confluencia del Guadalbullón y el río Jaén.

