Unas cuentas municipales «ilusionantes» que «mejorarán todos los barrios»

Reunión con los colectivos vecinales para explicarles las cuentas municipales. El concejal del Área Económica, Francisco Lechuga, ha presentado en el Consejo Local de Participación ... Ciudadana las líneas maestras del proyecto de presupuestos municipales. Unas cuentas que el equipo de Gobierno municipal pretende llevar a pleno para su aprobación inicial el próximo 25 de noviembre. Se trata de un organismo de representación de los colectivos de la ciudad presidido por la concejala de Atención y Participación Ciudadana, María del Carmen Angulo, y cuyo vicepresidente es el edil de Mantenimiento Urbano, Francisco Javier Padorno.

Lechuga ha señalado que se trata de unas cuentas «ilusionantes, que pretenden abrir un abanico de oportunidades de inversión y de crecimiento de la ciudad» y dada la importancia de este documento, «pretenden que toda la ciudad las conozca, que aporten su opinión e incluso puedan ayudar a mejorarlas en la medida de lo posible una vez que se abra el proceso de alegaciones y aportaciones».

Cuentan con 202,9 millones en ingresos y 199,7 en gastos consolidados e incluye, además del propio Ayuntamiento, al resto de organismos autónomos como Imefe o Asuntos Sociales.

Lechuga ha compartido con un nutrido grupo de representantes de diferentes colectivos vecinales de la ciudad «las inversiones y las mejoras que las cuentas recogen en prácticamente todos los barrios, así como la mejora de los servicios municipales que implican». «Son unas cuentas ilusionantes, que plantean equipamientos, inversiones que la gente de Jaén espera y necesita desde hace mucho tiempo», ha subrayado.