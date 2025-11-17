Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Presentación de los presupuestos en el Consejo Local de Participación Ciudadana. IDEAL
Presupuestos 2026 en Jaén

Unas cuentas municipales «ilusionantes» que «mejorarán todos los barrios»

Varios concejales del equipo de Gobierno explican en el Consejo Local de Participación Ciudadana las líneas maestras del proyecto de presupuestos municipales

Manuela Millán

Lunes, 17 de noviembre 2025, 18:16

Comenta

Reunión con los colectivos vecinales para explicarles las cuentas municipales. El concejal del Área Económica, Francisco Lechuga, ha presentado en el Consejo Local de Participación ... Ciudadana las líneas maestras del proyecto de presupuestos municipales. Unas cuentas que el equipo de Gobierno municipal pretende llevar a pleno para su aprobación inicial el próximo 25 de noviembre. Se trata de un organismo de representación de los colectivos de la ciudad presidido por la concejala de Atención y Participación Ciudadana, María del Carmen Angulo, y cuyo vicepresidente es el edil de Mantenimiento Urbano, Francisco Javier Padorno.

