«Las cuentas de la Junta se repiten año tras año con las mismas partidas y sin resultados»

Unas cuentas, las de la Junta, que no convencen al equipo de Gobierno de la capital. El Ayuntamiento de Jaén advierte del «problema» que plantean ... para la ciudad y para la provincia, «unos presupuestos de la Junta que no atienden a las necesidades y los retos que demandan del Gobierno de Juanma Moreno, que no dan soluciones y que reflejan la falta de compromiso de la Junta con Jaén».

Así lo traslada el acalde, Julio Millán, que ha señalado de que «aunque aún no han tenido el tiempo suficiente para analizarlos con detenimiento porque se presentaron prácticamente con nocturnidad (el miércoles por la tarde), en lo que han podido leer salta a la vista que, si los del año pasado no eran satisfactorios y no eran buenos para la provincia y para esta ciudad, son prácticamente calcados, con solo un millón de euros más, por lo que siguen en la misma línea».

Una situación que el alcalde ha calificado como de «encefalograma plano», primero por la gestión presupuestaria de la Junta de Andalucía, porque «no solo se ve esta situación en las partidas que se recogen en estos presupuestos, que se proponen para la provincia de Jaén y que no atienden problemas ni ayudan a este crecimiento». «También son malos presupuestos porque echamos de menos muchísimas partidas que no están», añade.

«Y no es solo ese el problema, sino que luego comprobamos año a año que la ejecución presupuestaria sigue siendo muy baja y comprobamos, desgraciadamente, cómo se repiten y se repiten presupuestos tras presupuestos y, lamentablemente, luego no se acaban ejecutando» denuncia el primer edil.