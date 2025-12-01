Los cuatro nuevos Soletes que iluminan Jaén esta Navidad
Son la cafetería Colón (Jaén); Productos Campos (Arjona); el Asador Juan Caballo y La Boutique del Dulce (Úbeda)
Ascensión Cubillo
Jaén
Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:59
La provincia de Jaén suma cuatro nuevos Soletes de la Guía Repsol esta Navidad: se trata de la cafetería Colón (Jaén); Productos Campos (Arjona); y ... el Asador Juan Caballo y La Boutique del Dulce (Úbeda).
«Los Soletes son lugares que recomendarías a un amigo por su propuesta apetecible, solvente y asequible que se visten de celebración sin perder su carácter cotidiano», según la Guía Repsol, que ha anunciado este lunes los nuevos locales que ostentan esta distinción de cara a la Navidad, la época de más encuentros de todo el año.
En la cafetería Colón de la capital jienense ya lucen con orgullo la pegatina amarilla y los clientes dan la enhorabuena a los trabajadores mientras las bandejas de churros van y vienen. «Es una alegría recibir este Solete Repsol porque reconoce nuestra lucha diaria: son muchísimas horas de trabajo, de crear un buen equipo y de estar en armonía con los clientes», asegura a IDEAL Laura Moreno, tercera generación al frente de la cafetería Colón. Este negocio familiar en la céntrica calle Navas de Tolosa de Jaén lleva en activo desde 1962 y en la actualidad 18 personas conforman la plantilla de trabajadores.
La directora de la Guía Repsol, María Ritter, explica que esta edición surge de «las ganas colectivas de celebrar» y de la intención de ofrecer lugares para «pasarlo bien las 24 horas del día y dar respuesta a todos los instantes». En total, la selección reúne «más de 300 establecimientos», entre ellos obradores, bares y restaurantes que, según la guía, «completan las incorporaciones con sus propuestas gastronómicas, algunos viejos conocidos y otros que destacan por su cocina tradicional y servicio». Entre ellos hay 56 andaluces y cuatro jienenses.
Los Soletes son la calificación más joven de Guía Repsol dirigida a esos rincones con encanto y que se diferencian por su cercanía, por su propuesta apetecible y el buen ambiente. Tascas, tabernas, barras de mercados, bares, chiringuitos, cafeterías y casas de comida en los que su principal pretensión es ser fieles a eso que les hace especiales «y a los que todos queremos volver». Nacieron en junio de 2021 con el fin de apoyar a la hostelería.
