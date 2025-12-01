Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La gerente de la cafetería Colón, Laura Moreno, con parte de la plantilla de trabajadores. A. C.
Los cuatro nuevos Soletes que iluminan Jaén esta Navidad

Son la cafetería Colón (Jaén); Productos Campos (Arjona); el Asador Juan Caballo y La Boutique del Dulce (Úbeda)

Ascensión Cubillo

Jaén

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:59

La provincia de Jaén suma cuatro nuevos Soletes de la Guía Repsol esta Navidad: se trata de la cafetería Colón (Jaén); Productos Campos (Arjona); y ... el Asador Juan Caballo y La Boutique del Dulce (Úbeda).

