Cuatro lugares clave para ver la procesión Magna de Jaén

Miles de personas se echarán a la calle el sábado, 4 de octubre, para la procesión Magna, 'Magnum Rosarium Spei: Rosario de Esperanza del Santo ... Reino'. Hace semanas que se ofrecen asientos en los lugares más privilegiados para poder disfrutar de una jornada histórica. Sin embargo, los más avezados saben que hay lugares clave desde donde contemplar un desfile proceisonal de tal calibre.

Los puntos estarán masificados, será inevitable, por eso se recomiendo ir desde temprano a ocupar un lugar para ver en primera fila, o lo más cerca que se pueda, las veinte imágenes en procesión por las calles de Jaén.

Explanada de El Corte Inglés

A las 12:00 horas tendrá lugar el rezo del Ángelus en la calle Virgen de la Cabeza, donde se reúnen las veinte imágenes a procesionar, en una estampa única. Desde ahí partirán sobre las 16:00 horas en su recorrido hacia la plaza de Santa María.

Sobre las 15:30 horas lo cofrades deberán estar listos para iniciar la marcha y que las pautas se mantengan según lo establecido. Para aquellos que coman rápido o estén ya en la calle, puede ser un buen lugar para ver el inicio de la procesión antes de su subida por la avenida de Madrid.

La cuesta de Belén y San Roque

Los fieles experimentados y apasionados de la Semana Santa saben bien la visión que ofrece la cuesta junto a la parroquia de Belén y San Roque. Pasada la estación de autobuses y subiendo por la avenida de Madrid, el Domingo de Ramos la cuesta se llena de gente que espera la salida de la Borriquilla desde su templo. Este sábado el lugar puede ser también una opción para la Magna.

No es una cuesta muy alta, por lo que enseguida se llena, pero la altura que ofrece es suficiente para una perspectiva diferente del desfile procesional según vaya pasando por la avenida. Será otro de los puntos que no tarde en saturarse, así que mejor ir temprano.

La plaza de la Constitución

Las zonas de la calle Virgen de la Capilla y la plaza de la Constitución tienen sillas a la venta para poder disfrutar del evento en primera fila y con comodidad. No obstante, el resto de la plaza estará a disposición de quienes puedan acceder.

Se recomienda ir con cuidado y respetando al resto de ciudadanos, pues será un ambiente cargado y con riesgo a la aglomeración. La visión de los pasos será inmejorable, por lo que lo adecuado es esperar con calma y sosiego.

A la espalda de la Catedral

Junto a la escultura en honor a Andrés de Vandelvira, detrás de la Catedral de la Asunción, hay una zona elevada que da una posición idónea a los visitantes. Desde ahí se observa el final de la calle Bernabé Soriano, la plaza San Francisco y el inicio de la calle Campanas.

Los bancos se llenan con rapidez incluso en días sin haber un gran evento religioso como el del sábado, pero desde luego merece la pena quedarse a contemplar pasar las imágenes poco antes de saludar a la Catedral en la plaza de Santa María.