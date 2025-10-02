Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

César Carcelén

Cuatro lugares clave para ver la procesión Magna de Jaén

Puntos repartidos por la ciudad que serán escenario de una jornada histórica

E. López de la Peña

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:13

Miles de personas se echarán a la calle el sábado, 4 de octubre, para la procesión Magna, 'Magnum Rosarium Spei: Rosario de Esperanza del Santo ... Reino'. Hace semanas que se ofrecen asientos en los lugares más privilegiados para poder disfrutar de una jornada histórica. Sin embargo, los más avezados saben que hay lugares clave desde donde contemplar un desfile proceisonal de tal calibre.

