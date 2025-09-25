Cuatro empresas optan al contrato de operaciones del tranvía

Manuela Millán Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:02 Comenta Compartir

Otro contrato más en marcha. La Junta de Andalucía ha recibido cuatro ofertas de empresas interesadas en el contrato de operaciones del tranvía de Jaén. Este contrato, con una vigencia de cuatro años más una posible prórroga, es el de mayor volumen destinado a mantenimiento y explotación con un montante de cerca de 18 millones (17.809.302).

El contrato se divide en tres bloques. El primero, centrado en la operación del sistema, incluye la conducción de tranvías, atención al cliente, inspección, planificación, gestión del billetaje, limpieza, seguridad y vigilancia, gestión del aparcamiento disuasorio.

El segundo bloque corresponde a la coordinación operacional del mantenimiento, con tareas como supervisión de contratistas, uso del Sistema de Gestión del Mantenimiento (GMAO), el control de la documentación técnica y el apoyo técnico a la Administración.

Por último, la atención al cliente y el control del fraude forman parte del tercer bloque, en el que figura la gestión de oficinas de atención al usuario, encuestas de satisfacción, campañas de concienciación y control de fraude.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha incidido en que «era un compromiso firme la Junta». «Hemos logrado revertir esta situación y rescatado el tranvía con una importante inversión en su puesta a punto», ha dicho. Al respecto, ha recordado los últimos hitos como las pruebas de la semana pasada, cuando se recorrió de nuevo el trazado completo por las calles de Jaén.

Otros contratos

Todas estas funciones, por su propia naturaleza, son imprescindibles por tanto para el correcto y seguro funcionamiento del sistema de transporte público, por lo que deben ser consideradas como servicio esencial. Este contrato se suma a otros ya licitados como el de mantenimiento de infraestructuras y sistemas (8,8 millones), material rodante (7,1 millones) y señalización ferroviaria (3,2 millones).

El Gobierno de Juanma Moreno sigue dando pasos para reactivar una infraestructura que se encontraron deteriorada y vandalizada tras una década de abandono. De hecho, el tranvía Jaén fue construido por la Junta de Andalucía y entregado al Ayuntamiento de Jaén en 2011, aunque nunca llegó a entrar en funcionamiento.

Desde 2019, se han dado pasos para su necesaria puesta en marcha. Primero, con la extinción del anterior convenio y la firma de uno nuevo, en el que la Junta de Andalucía se comprometía a la licitación de los contratos de operación y mantenimiento, además de la gestión de la explotación comercial. En este último punto, la Consejería de Fomento asumía el 75% del déficit de la explotación y el Ayuntamiento asumía un 25%.

A partir de ahí, la Junta de Andalucía emprendió un laborioso proceso de puesta a punto tanto del material móvil como de las instalaciones y sistemas, con 8,5 millones de euros cofinanciados con fondos europeos Next Generation. Entre las intervenciones más destacadas figura la renovación de 21 kilómetros de cableado de media tensión, la rehabilitación del túnel de lavado y herramientas de taller o la sustitución completa del sistema de circuito cerrado de televisión, interfonía y megafonía. En los últimos meses han circulado los trenes en pruebas en su recorrido completo, algo que no ocurría desde hace 14 años, y se ha puesto en marcha el contrato de pre-explotación.

El tranvía de Jaén, con 4,7 kilómetros de longitud y 10 paradas, conecta zonas clave de la ciudad, incluyendo hospital, zonas industriales y áreas residenciales, y cuenta con cinco unidades móviles Citadis de Alstom.