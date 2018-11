Cuarenta personas duermen en la calle pese a abrir el albergue Voluntarias charlan con dos personas sin techo en la plaza de la Constitución. / CÁRITAS DIOCESANA Desde Cáritas Diocesana se denuncia la dura situación en la capital a pesar de funcionar ya el centro de temporeros y de empezar los tajos M. Á. C. JAÉN Jueves, 29 noviembre 2018, 02:35

Con el inicio de la campaña de aceituna y la apertura de los primeros albergues de la provincia el problema de los temporeros que duermen en la calle no ha desaparecido. Así lo denuncian desde Cáritas Diocesana: pese a haberse reducido la cifra de los que pasan la noche sin un techo con respecto a las semanas anteriores, siguen siendo cifras insoportables y vergonzantes. «Hay una media de 40 personas en la calle cada noche», lamenta Jesús Castro, uno de los voluntarios de Cáritas Diocesana que sale a diario a recorrer la capital para ofrecer un café con leche caliente, galletas y mantas.

El dispositivo de atención al temporero de Jaén abrió el pasado día 23, la primera fecha propuesta por el Foro Provincial de la Inmigración y a la capital es donde primero llegan cada año los temporeros en busca de trabajo en la campaña de aceituna, para después trasladarse en muchos casos por los tajos de la provincia.

Su apertura, unida al inicio de los tajos, ha paliado en parte la situación. La pasada semana el guarismo de los que atendieron en cajeros, bancos y portales era el doble, habiendo además peor tiempo. Cuenta con 170 plazas y prácticamente todas se están llenando noche tras noche. El problema es que una persona solo puede estar tres días como máximo en él, al cuarto tiene que marcharse, incluso si hay camas disponibles. Muchos acaban en la calle.

A más

«Hay un pequeño colectivo que son gente sin hogar, tanto española como emigrante. Están durante todo el año. Otros son temporeros. También hay otro colectivo que son menores que han estado tutelados en el centro de menores y ahora están sin papeles otro grupo sin papeles», explica Castro.

Hay además otro grupo, «los que vienen de nuevas y no conocen el recurso que hay y se está quedando en la calle por falta de información. Están llevándolo ellos mismos al albergue. Debería haber mediadores para orientar al personal», añade. También se quejan de que ha habido casos en los que se ha negado la entrada al albergue a inmigrantes por no llevar la documentación encima. «Estamos en contacto con la administración y hemos bajado a gente al albergue pero no le han admitido por llevar una fotocopia o la foto de su documentación en el móvil con su documentación. En la reunión se dijo que se aceptaría. Son gente de la calle, que han viajado mucho y algunos no se fían de llevarla encima o la han perdido», explica.

El dispositivo de voluntarios que organiza Cáritas Interparroquial para acoger a las personas inmigrantes en nuestra ciudad y de Círculo Silencio, que engloba además a Jaén Acoge, HOAC o Poblado Mundo, entre otras, seguirá saliendo a la calle estos días, con el temor de que los que gasten los tres días y no encuentren trabajo ni se marchen a otros albergues de la provincia acaben también en la calle. Además del de la capital poco a poco van abriendo los 20 albergues distribuidos por la provincia. Anteayer lo hizo el de Úbeda y el día 3 lo hará el de Martos.