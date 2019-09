CC OO, UGT y CSIF piden la dimisión del alcalde por Onda Jaén Dirigentes sindicales y representantes de los trabajadores de Onda Jaén. / LIÉBANA Por el cierre provisional de la radiotelevisión municipal y por la actitud «indigna» del equipo de gobierno JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Viernes, 27 septiembre 2019, 17:57

«Que alguien asuma la responsabilidad política, porque los sindicatos la vamos a exigir», ha declarado este viernes el presidente de CSIF Jaén, Joaquín Álvarez, quien ha ejercido de portavoz de su sindicato y de los otros dos, UGT y CC OO, convocantes de la primera concentración contra el cierre de Onda Jaén, decretada de forma provisional por el gobierno municipal (PSOE y Ciudadanos) a raíz del incendio parcial en las instalaciones de la radiotelevisión, el pasado día 6 de agosto. Álvarez ha especificado que la petición de dimisión era para el alcalde, el socialista Julio Millán, «como principal responsable de la institución».

También han estado los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras en la provincia, Manuel Salazar y Francisco Cantero, respectivamente, parlamentarios autonómicos como José Luis Cano (Adelante Andalucía) o Francisco Palacios (PP), la mayoría de los trabajadores, miembros de colectivos como la Plataforma de Jubilados de Jaén y ciudadanos a título individual. Con el lema 'Onda Jaén no se cierra', los concentrados han reclamado la reanundación de las emisiones y el mantenimiento de todos los puestos de trabajo y han coreado «¡Si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra!», «¡Julio dimite, la calle no te admite!» o «¡Queremos trabajar, no solo cobrar!», en referencia a que la plantilla percibe sus nóminas mientras el gobierno municipal decide el futuro del ente.

Los concentrados ante el Ayuntamiento contra el cierre de Onda Jaén. / LIÉBANA

La concentración ante las puertas del Ayuntamiento ha durado casi dos horas, coincidiendo con la celebración del pleno ordinario de septiembre. El sonido de los lemas coreados, silbatos, cacerolas, sirenas y petardos se ha hecho oír en el salón de plenos, en el que han estado presentes algunos trabajadores de Onda Jaén, ya que se ha debatido una moción presentada por el PP en la misma línea, que ha sido aprobada parcialmente por todos los grupos. Los concejales del Partido Popular, de Vox y Adelante Jaén han hecho mención a la protesta al inicio de sus intervenciones.

Antes de la votación de dicha moción, el portavoz sindical ha dado por hecho que no contaría con el respaldo del gobierno municipal, contra el que ha cargado, acusándole de mantener una actitud «indigna e impropia de una sociedad democrática» y le ha responsabilizado de que «muchos trabajadores estén en tratamiento psicológico por el trato que están recibiendo».

Joaquín Álvarez ha defendido que Onda Jaén presta un servicio público que «hay que mantener, porque han mantenido (PSOE y Cs, en el anterior Gobierno andaluz) una radiotelevisión como Canal Sur y aquí el equipo de gobierno se la quiere cargar». También ha dicho que los sindicatos se opondrán a la privatización y ha abogado porque el gobierno municipal se siente a hablar y negociar y se deje de «tactismos».