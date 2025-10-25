CSIF advierte del «grave déficit» de examinadores de tráfico en la provincia de Jaén Hay diez para una población que ronda los 620.000 habitantes y según el sindicato, debería crearse al menos tres plazas más

A. C. Jaén Sábado, 25 de octubre 2025, 13:08

CSIF en Jaén alerta del «grave déficit» de examinadores de la Dirección General de Tráfico (DGT) en la provincia, lo que está provocando «retrasos significativos» en la realización de pruebas para la obtención del carné de conducir.

El responsable del Sector de Administración General del Estado, Miguel González, lo indica así en una nota donde alude a un informe elaborado por la Coordinación Nacional de Tráfico de CSIF sobre los exámenes de conducir de la DGT.

En él, se hace un análisis de las necesidades de plantilla y recoge que la provincia de Jaén «cuenta actualmente con solo diez examinadores para una población de 619.055 habitantes». Esto «supone una ratio de 61.905 personas por examinador, la más alta de toda Andalucía».

Se trata de una cifra «insostenible», por lo que reclama «la creación urgente de, al menos, tres nuevas plazas para equilibrar la carga de trabajo y garantizar un servicio de calidad». «El volumen de ciudadanos que dependen de cada examinador jienense supera en más de un 20 por ciento el ratio recomendado de 50.000 habitantes por examinador», señala González.

«Déficit estructural»

Añade que, en toda Andalucía, la DGT cuenta con 160 examinadores para atender a más de 8,6 millones de habitantes, lo que ya de por sí evidencia un «déficit estructural». Sin embargo, «Jaén se sitúa a la cola, lo que repercute directamente en los tiempos de espera para realizar las pruebas teóricas y prácticas», afectando especialmente a jóvenes, profesionales del transporte y autoescuelas.

Además, el dirigente sindical recuerda que, junto al aumento de la demanda entre los aspirantes españoles, el número de canjes de permisos de conducción de ciudadanos extranjeros «se ha incrementado de forma notable en los últimos años, lo que agrava la presión sobre los servicios de examen».

Por todo ello, desde CSIF-Jaén se ha exigido a la DGT que adopte medidas inmediatas para reforzar las plantillas en la provincia y «evitar el colapso» del sistema. «No podemos seguir castigando a una provincia que ya sufre un déficit estructural en servicios públicos. Sin más examinadores, los jiennenses seguirán enfrentándose a esperas inasumibles para poder obtener su carné de conducir», ha concluido.