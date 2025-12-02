Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Jesús Estrella visita un taller con personas mayores. Cruz Roja

Cruz Roja llega a más de 5.000 personas en Jaén con sus proyectos sociales

La entidad destaca la colaboración con la Junta de Andalucía

E. López

Martes, 2 de diciembre 2025, 15:10

Comenta

Cruz Roja y Junta de Andalucía han valorado este martes su colaboración para atender a personas y colectivos vulnerables, con más de 5.000 beneficiarios ... en la provincia de Jaén.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Mi hija era feliz, estoy convencido de que no se suicidó»
  2. 2 Así fue la búsqueda desesperada de las dos menores que encontraron muertas en Jaén
  3. 3 Los padres de las menores muertas en Jaén declaran en la Policía Nacional
  4. 4 La Luz de la Navidad
  5. 5 Los cuatro nuevos Soletes que iluminan Jaén esta Navidad
  6. 6 Minuto de silencio por Sharit y Rosmed, las dos adolescentes muertas en Jaén
  7. 7 Un millar de personas participan en la Fiesta de la Matanza en un pueblo de La Alpujarra alta
  8. 8 Minuto de silencio por Sharit y Rosmed, las dos adolescentes muertas en Jaén
  9. 9 Isabel Uceda es elegida secretaria del PSOE en Lopera
  10. 10 El anterior instituto al que fue una de las menores fallecidas abrió protocolo de autolesiones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Cruz Roja llega a más de 5.000 personas en Jaén con sus proyectos sociales

Cruz Roja llega a más de 5.000 personas en Jaén con sus proyectos sociales