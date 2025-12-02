Cruz Roja llega a más de 5.000 personas en Jaén con sus proyectos sociales

Cruz Roja y Junta de Andalucía han valorado este martes su colaboración para atender a personas y colectivos vulnerables, con más de 5.000 beneficiarios ... en la provincia de Jaén.

Así se ha puesto de relieve en la visita que el delegado del Gobierno andaluz, Jesús Estrella, ha realizado a la sede provincial de la entidad. En ella, acompañado por su presidente provincial, Miguel Ángel Maldonado, ha podido conocer de primera mano el impacto de esa cooperación.

«La aportación de la Junta de Andalucía es fundamental para poder seguir llegando a la mayor parte de los municipios de la provincia, incluyendo muchas pedanías en las que los recursos son más limitados y donde el envejecimiento de la población es más acusado», ha afirmado Maldonado.

En concreto, con una financiación autonómica de 1.014.000 euros, Cruz Roja ha podido atender en lo que van de año «a 5.348 personas en 61 municipios y 20 pedanías de la provincia, desarrollando proyectos en áreas como inclusión social, empleo, atención a mayores, apoyo a infancia y familias, prevención de adicciones y formación en competencias digitales, entre otros».

En este sentido, el delegado ha podido comprobar el funcionamiento de «proyectos clave» como 'Competencias digitales (Click-A)', para reducir la brecha tecnológica en colectivos vulnerables; 'Intervención con personas mayores', que incluye programas contra la soledad no deseada y envejecimiento activo, o 'Servicio de atención a personas que se ofrecen para acogimiento familiar y adopción', esencial para garantizar entornos seguros y afectivos para menores.

A entidades locales

Por su parte, Estrella ha resaltado la necesaria colaboración con entidades sociales como Cruz Roja para «continuar implementando políticas que permitan que avancemos como sociedad que progresa, pero sin dejar a nadie atrás».

«Apostar por seguir colaborando con la entidad es llegar de forma directa a los colectivos más vulnerables de la provincia, como son las personas sin hogar, las mujeres víctimas de violencia de género o jóvenes con adicciones, entre otros. Cruz Roja es garantía de poder llegar de forma directa a todos ellos», ha aseverado.

Presentes en la campaña de recogida de la aceituna Cruz Roja colabora con la Junta en la atención a personas de origen migrante que llegan hasta la provincia de Jaén con motivo de la campaña de recogida de aceituna, así como en programas específicos para familias en barrios desfavorecidos y la lucha contra la brecha digital en personas mayores. Por otro lado, esa colaboración aborda la perspectiva de la inserción laboral de personas vulnerables. Un ámbito en el que Jesús Estrella ha aplaudido la puesta en marcha de programas de atención a mujeres víctimas de violencia de género con el objetivo de realizar itinerarios formativos, de acompañamiento e inserción laboral.

El delegado de la Junta ha incidido en que esta alianza permite la ejecución de 18 programas en el territorio jienense con una financiación de más de un millón de euros, lo que permite llegar a 81 entidades locales.

La institución, de interés público, llega de forma directa a 28.000 personas en la provincia de Jaén a través de sus más de 2.300 voluntarios y más de 13.400 socios.