Julio Millán y Miguel Ángel Maldonado firman el convenio. IDEAL

Cruz Roja contará con un nuevo lugar para atender a los necesitados de la Magdalena

El Ayuntamiento cede un espacio en el centro municipal Puerta de Martos que se destinará a los colectivos vulnerables de barrio

Jesús Jiménez

Jaén

Martes, 9 de diciembre 2025, 19:32

Comenta

Con el objetivo de atender a los más necesitados en la Magdalena, el Ayuntamiento de Jaén ha cedido a Cruz Roja un espacio en el ... centro municipal Puerta de Martos para atender a los colectivos más vulnerables del barrio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

