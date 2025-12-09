Cruz Roja contará con un nuevo lugar para atender a los necesitados de la Magdalena

Con el objetivo de atender a los más necesitados en la Magdalena, el Ayuntamiento de Jaén ha cedido a Cruz Roja un espacio en el ... centro municipal Puerta de Martos para atender a los colectivos más vulnerables del barrio.

El nuevo emplazamiento se ubica en la Magdalena, concretamente, en el Centro Municipal de Barrio Puerta de Martos. «En él, Cruz Roja continuará con su intervención de forma más próxima, directa y ágil, ante las problemáticas de las personas del barrio a través de respuestas de proximidad que contribuyen a contener y paliar contextos de vulnerabilidad», ha destacado Miguel Ángel Maldonado, presidente de Cruz Roja Jaén, quién ha dado las gracias al Consistorio por la rapidez en la gestión.

Para el alcalde de Jaén, Julio Millán, la firma de este convenio, con un tiempo de cesión previsto de cuatro años, supone seguir trabajando por las personas mayores y colectivos vulnerables que residen en el casco histórico, en la zona de la Magdalena.

La nueva oficina de proximidad de Cruz Roja compartirá espacio con otros usos vecinales y sociales que tienen estas instalaciones del Centro Municipal de Barrio Puerta de Martos, dotándolo así de más vida. La entidad llevará a cabo diferentes proyectos en materia de atención integral a personas mayores; intervención con personas en situación de extrema vulnerabilidad; personas refugiadas y solicitantes de protección internacional y personas inmigrantes, además de programas de empleo y patología dual.

El barrio de la Magdalena presentan indicadores que lo señalan como zona necesitada de intervención. Es el área que mayor incremento poblacional ha experimentado, un 5,5%. La población mayor de 65 años representa el 15,3%, ligeramente superior a la media de Jaén, un (14%), siendo una de las zonas con más número de personas dependientes.

Se caracteriza por «el bajo nivel de instrucción que presentan sus habitantes». Hay una gran parte de la población que es analfabeta y los niveles de desempleo son «altísimos». Esto ha hecho que Cruz Roja se afiance en la zona, poniendo en marcha diferentes actuaciones, no solo destinadas a las personas mayores, sino que también se beneficia el resto de la población del entorno, fundamentalmente unidades familiares.