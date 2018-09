Crónica de una suspensión anunciada Imagen virtual del pabellón deportivo Olivo Arena, que se construirá en terrenos de Ifeja. / IDEAL La nueva sentencia del TSJA da la puntilla al PGOU de 2014 y el próximo gobierno municipal ya tiene tarea | Un defecto formal en la primera dio un tiempo extra para salvar inversiones en puertas y ahora volverá a estar en vigor el PGOU de 1996 JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Domingo, 30 septiembre 2018, 01:20

La planificación urbanística en Jaén capital está como la mujer con la que se topa Pedro Navaja, 'salá'. Ya el hecho de aprobar el nuevo PGOU - revisión del plan que entró en vigor en 1996 - costó diez años de intentos, redactores, presentaciones, tiras y aflojas. El primer concejal de Urbanismo en proponerlo fue Manuel Peragón (PP), con puesta de largo incluida en 2006. Pero no pasó del avance, desavenencias intramuros incluidas. Con el cambio de gobierno municipal hubo un segundo intento, en 2009, del concejal Manuel López (PSOE), pero no llegó a la aprobación provisional, con divergencias también sobre cómo legalizar tanta vivienda fuera de regulación. Y el nuevo cambio de gobierno en 2011 trajo un nuevo intento, del entonces concejal de Urbanismo y ahora alcalde, Javier Márquez (PP), tomando como base el trabajo precedente e introduciendo algunos cambios.

A la tercera fue la vencida y, hace ahora cuatro años, el 26 de septiembre de 2014, el Gobierno andaluz daba el visto bueno definitivo (aunque fuera parcial pues había que hacer diversas correcciones, entrando en vigor en 2016). «Un día histórico», lo calificó el entonces primer edil de la ciudad, José Enrique Fernández de Moya, que con el resto de concejales de gobierno celebró tal aprobación en el Castillo de Santa Catalina, con la ciudad a los pies como si fuera uno de los mapas del flamante plan urbanístico.

Talón de Aquiles

Pero el quinto PGOU en la historia de Jaén, tras los anteriores de 1951, 1972, 1986 y 1996, y que tanto costó que viera la luz, evidenció antes de los dos años su talón de Aquiles, la EAE, es decir, la Evaluación Ambiental Estratégica de la Unión Europea, que supone un paso más en la protección del medio ambiente, incluido el estudio del impacto que pueden tener las grandes infraestructuras, y que no figura en el PGOU jienense ni en otros recientes.

El Plan General de Ordenación Urbanística fue elaborado siguiendo la legislación ambiental autonómica, en concreto la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), pero no la directiva europea de 2001 y su transposición en la ley estatal de 2006, que obligaba a hacer la EAE. Cuando la ley española entró en vigor ya estaba avanzado el PGOU jienense y, por otra parte, la Junta defendía que su GICA era más respetuosa con el medio ambiente.

Pero el TSJA no vio en el plan la EAE europea, que era obligatoria, y a comienzos de este año estimó el recurso presentado por un empresario y anuló el PGOU. El Ayuntamiento de Jaén esgrimió por escrito que no se le había dejado presentar alegaciones y que, en consecuencia, hubo indefensión. El tribunal aceptó este argumento y dejó sin efecto su sentencia por un defecto de forma. Hasta el siguiente recurso, presentado por un propietario. Lo curioso es que el TSJA lo ha desestimado, pero ha aprovechado, aunque no fuera objeto del mismo, para sentenciar el PGOU por carecer de la EAE, su talón de Aquiles, y, por tanto, anular el plan urbanístico.

¿Y ahora qué? El Ayuntamiento presentará recurso aunque solo sea para ganar un poco más de tiempo. Aunque lo principal es que en estos ochos meses entre una sentencia y otra ha agilizado licencias urbanísticas, como la de la primera fase del centro comercial Jaén Plaza, o, a la alimón con la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial, la cesión de terrenos para construir en Ifeja del pabellón Olivo Arena.

Futuro inmediato

Pero una vez sea firme la nueva sentencia del TSJA volverá a estar en vigor el PGOU de 1996. Y si el Ayuntamiento u otra administración quiere emprender nuevos proyectos, tendrán que acudir a la modificación puntual del mismo, mientras el Consistorio elabora un nuevo PGOU, asignatura pendiente ya para el próximo mandato municipal (2019-2023) y para el próximo gobierno local. En función de cuál sea la composición de este, introducirá más o menos cambios. Como, por ejemplo, dónde irá la Estación Intermodal, si a las afueras o en el casco urbano, pues no hay acuerdo político al respecto.

Lo que está claro es que el PGOU de 2016 acabará como el protagonista de la canción de Rubén Blades: «Yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy salá; pero Pedro Navaja tu estás peor, no estás en 'na'».