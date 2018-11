«El cristianismo ha impulsado sociedades libres» José Ramón Pin Arboledas. / IDEAL Entrevista a José Ramón Pin Arboledas, profesor emérito del IESE | José Ramón Pin impartirá la ponencia inaugural del IX Simposio de san Josemaría, que se celebra en Jaén los próximos días 16 y 17 de noviembre JAVIER PEREDA JAÉN Jueves, 15 noviembre 2018, 14:39

José Ramón Pin Arboledas (Madrid, 1944), profesor emérito del IESE, diputado en el Congreso durante la Transición y colaborador en medios de comunicación, impartirá la conferencia inaugural en el IX Simposio internacional de san Josemaría, con el título: 'Fe cristiana y sociedad libre'; éste se celebra en Jaén los días 16 y 17 de noviembre en el Palacio de Congresos de IFEJA, que este año se centrará sobre 'Fe y sociedad'.

En esta edición bienal se reunirán en la capital jienense quince conferenciantes de España, Suecia, EE.UU. y Roma, que disertarán sobre la actuación de los cristianos en la sociedad. Clausura el evento el Vicario General de la Prelatura del Opus Dei, el bonaerense Mariano Fazio. Está previsto que asistan más de dos mil personas, especialmente jóvenes, además del seguimiento en directo por internet (www.simposiosanjosemaria.org).

-¿Podría resumirnos el contenido de su conferencia?

-La fe cristiana ha sido la que ha conseguido impulsar sociedades libres. Sólo en los países en donde la fe cristiana, esencialmente católica, ha sido dominante, se ha desarrollado la democracia, el respeto a la ley y los derechos humanos. En donde está en peligro la libertad es porque se olvidan los valores humanos del cristianismo; la idea de que todos los seres humanos son iguales en derecho porque son hijos de Dios su creador. La idea de la filiación divina, que siempre estuvo presente en el cristianismo, fue muy querido por san Josemaría. Ni este concepto, ni el de la santificación del trabajo ordinario, otra de las notas de su espiritualidad, son nuevos. Siempre estuvieron en la fe cristiana desde su inicio. Lo que hizo san Josemaría fue rescatarlos con la fuerza de su palabra y personalidad pastoral. Si se cree en estos dos valores es necesario comprometerse para mejorar la sociedad y para que ésta sea libre.

-¿Qué retos se le presentan a un cristiano en una sociedad cada vez más relativista y materialista?

-Frente a los que dibujan un panorama pesimista de la actual sociedad creo que cada vez mejoramos más en términos morales. Todo el proceso del respeto a los Derechos Humanos es nuevo; no olvidemos que se recogieron en la ONU en el siglo pasado con el nombre de Derechos Universales, es decir para todos. Eso era inconcebible antes. También el cuidado de la ecología y la responsabilidad frente a la naturaleza. Hace poco tampoco estaba en la agenda de las sociedades.

Hay quienes quieren volver a los tiempos del paganismo. Los paganos se llamaban así porque vivían en los pagos, en las aldeas diríamos ahora, y no conocía el cristianismo, que se desarrolló fundamentalmente en su origen en las ciudades, en zonas cultas. Por eso los paganos se consideraban retrasados respecto al progreso humano que supuso la fe cristiana. Es la ignorancia de la naturaleza humana la que hace retroceder a las sociedades. El cristianismo y su fe supusieron un avance social decisivo. Sin él no tendríamos la idea del hombre en su dignidad por encima de todas las cosas.

-Recientemente ha realizado un estudio económico sobre las 20 empresas más emblemáticas de esta provincia. ¿Qué aspectos debería potenciar la economía jienense?

-Jaén es un mar de olivos, una riqueza impresionante. No sólo supone la capacidad de producción de un bien extraordinario, el aceite de oliva. Es un fenómeno socio económico con mucho aún por explotar. El turismo enológico creció en toda España, también lo hará con fuerza el oleícola, que combinado con el cinegético tienen un futuro espectacular, porque además son turismo de mucho valor añadido, de calidad. Hay que complementar el turismo de sol y playa con el interior y de más valor añadido, Jaén puede ser un lugar donde hacerlo. Úbeda y Baeza hace 15 años que son Patrimonio de la Humanidad.

Las cualidades farmacológicas del aceite de oliva pueden desarrollar un sector que aún está por descubrir. La comercialización puede mejorarse y el clúster oleícola con la ayuda de la Administración, tiene aún mucho potencial que desarrollar. Jaén es el líder mundial y lo seguirá siendo, ahora es cuestión de mantenerlo en un mercado en el que producen 58 países y consumen 179 naciones. La economía jienense se está globalizando, entre 2010 y 2017 las exportaciones pasaron de 647 millones de euros a 1.275. Pero aún no es suficiente, es un 7% del PIB de la provincia, mientras en España es el 24%. Sin embargo hay un superávit comercial de 387 millones de euros, es decir que se exporta más de lo que se importa, lo contrario que en España en su conjunto.

-¿Qué opina sobre el cambio del sujeto pasivo en el pago del impuesto de los AJD de los préstamos hipotecarios?

-El Tribunal Supremo ha dictado que el impuesto lo pague el cliente. Ahora el Gobierno mediante un Decreto-Ley, dicta lo contrario. Pero ni el uno ni el otro tienen en cuenta que el coste de una hipoteca depende de la conjunción de oferta y demanda, como en todo mercado. Dígame: ¿cree que son los clientes o los bancos los que tienen la sartén por el mango? Entonces ya sabe quien va a pagar. Lo demás es demagogia o ignorancia.

-¿Las medidas económicas que pretende adoptar este Gobierno de subir el SMI a 900 euros o ligar las pensiones al IPC o aumentar el gasto vía recaudación, qué efectos tendrán en la economía?

-El mercado laboral español en octubre, frente a lo esperado, ha tenido menos paro registrado y más afiliaciones a la Seguridad Social de las calculadas. Por tanto, no sabemos cómo se desarrollará la economía en 2019. Lo mejor en esta situación sería no tomar medidas que desequilibrasen el ecosistema económico español que funcionó razonablemente los últimos años. Por ejemplo, derogar la reforma laboral de 2012 ahora sería un error, como lo es elevar demasiado el SMI.

Sin embargo, algunos políticos creen que ganan las elecciones anunciando dádivas aunque no tenga claro las consecuencias de las mismas a largo plazo. Por eso los gastos anunciados obligarán a aumentar los impuestos. Esto reduce el crecimiento y disminuye la creación de trabajo. Va contra aquellos a los que los populistas quieren defender. Para pensar en el futuro hacen falta estadistas, no solo políticos, y en este momento en el Gobierno de España no sé si los hay.