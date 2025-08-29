La criminalidad baja en Jaén y se sitúa 17,5 puntos por debajo de la media nacional La primera mitad de este 2025 los delitos en la provincia descienden, aunque los ciberdelitos sufren un «leve incremento»

Datos positivos en el último Balance de la Criminalidad en Jaén, que sigue siendo de las provincias más seguras del país al reflejar un descenso del 1,8% en los delitos convencionales la primera mitad del año, en comparación al mismo periodo del 2024. Así, la provincia jienense se sitúa 17,5 puntos por debajo de la media nacional.

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha valorado el informe elaborado por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Ha destacado que «Jaén continúa siendo una provincia segura y tranquila, gracias en gran medida al esfuerzo constante de las autoridades y a la colaboración de la ciudadanía».

El representante del Ejecutivo ha destacado la importante reducción de los delitos más tradicionales contra el patrimonio. Los hurtos han bajado un 12,8%, los robos con fuerza en domicilios un 24,7% y las sustracciones de vehículos un 33,7%. También los robos con violencia o intimidación se han reducido en un 11,7%.

Ciberdelitos

Por otro lado, Fernández ha subrayado que la delincuencia vinculada a internet requiere una «atención especial» y ha puesto en valor el esfuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su detección y persecución. En este contexto, las estafas informáticas han experimentado un leve incremento, en comparación con el mismo semestre de 2024.

Así, ha subrayado la importancia de prestar especial atención a las nuevas formas de criminalidad relacionadas con el uso indebido o fraudulento de las tecnologías digitales, «las cuales requieren una vigilancia constante y una respuesta adaptada a los desafíos del entorno actual».

En este sentido, Fernández ha puesto en valor las campañas de prevención y concienciación ciudadana, así como el trabajo especializado de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, orientado a reforzar la protección frente a este tipo de conductas.

También, el subdelegado ha realizado un llamamiento a la población para mantener una actitud activa de cooperación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, «ya que su participación resulta esencial para prevenir y combatir todo tipo de delitos».

Aumento de plantillas

El subdelegado ha agradecido expresamente la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como de las policías locales, señalando que «el esfuerzo y compromiso diario de los agentes permiten mantener unos niveles de seguridad muy por encima de la media nacional». En este sentido, ha recordado que el índice de esclarecimiento de delitos se mantiene en torno al 46%, lo que supone miles de infracciones penales resueltas en el semestre.

Asimismo, ha destacado el aumento progresivo de las plantillas de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en la provincia, que actualmente superan los 2.100 efectivos, lo que supone un 8,9% más que en 2018. «Este refuerzo se ve complementado por la Academia de Guardias y Suboficiales de Baeza, que ha pasado de contar con apenas unos centenares de alumnos entre 2012 y 2014 a alcanzar los 2.878 en 2025», ha señalado Fernández.

En la misma línea, el representante del Ejecutivo central ha subrayado que «la reapertura de la Academia de Úbeda, junto con las inversiones que el Gobierno de España está llevando a cabo en ella, permitirá incrementar aún más este contingente de guardias civiles».