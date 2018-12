Quién cree que al ritmo de himnos se puede cambiar un país LÍNEAS DISCONTINUAS Es propio de partidos políticos, equipos de fútbol y colectivos diversos apropiarse tanto de canciones como de banderas, haciéndolas suyas y excluyendo a los demás E. MEDINA Y A. AGUDO Sábado, 15 diciembre 2018, 13:34

Lo que demuestra su falta de imaginación y equipo de marketing. Guste o no Manolo Escobar, sus canciones llenas de tópicos y machismo marcaron a miles de familias que las cantaban y su vez aplaudían sus películas en un momento en el que la dictadura de Franco iniciaba su recta final y se demandaba libertad.

SUSPIROS DE ESPAÑA ERNESTO MEDINA RINCÓN

Poco ha Teresa May durante el congreso del Partido Conservador entró en el auditórium contoneándose con esos gráciles movimientos inspirados en Jar Jar Binks, el personaje de la Guerra de las Galaxias que tiene orejas de perro pachón, cuello y ojos de jirafa y andares de... de Teresa May. Lucía, como en ella es habitual, esos zapatos que le otorgarán un lugar en la memoria colectiva por encima de su gestión del Brexit, pero saludó a los correligionarios bajo los acordes de una canción de Abba. Todavía se oyen por Estocolmo los gritos desgarrados de los componentes del grupo sueco: «¡¿Quién puñetas le ha dado permiso?! ¡¿quién?!». Una mediocre aficionada al baile se marca unos pasitos desmadejados sin el consentimiento de los autores, de manera que esa música queda contaminada por una adscripción política. Nihil novum sub sole. Consulten en la Red para encontrarse con multitud de ejemplos propios y foráneos: Springsteen y Reagan; Neil Young y Trump; Love of Lesbian y Cospedal,... hasta llegar al caso que nos ocupa en este artículo, 'Viva España' de Manolo Escobar como banda sonora en los mítines de Vox. Muerto el cantante hace cinco años, ignoramos si este uso le parecería bien o mal. Del mismo modo que nos queda la incógnita de su respuesta ante la intención provocadora con la que los ultras de varios equipos de fútbol la entonan contra rivales del País Vasco o Cataluña.

Una canción casposa con una letra lamentable llena de tópicos ha encontrado su acomodo idóneo entre lo más retrógrado de los estadios y lo más integrista de la política. Con los respetos debidos a la memoria de Manolo Escobar no me chirría ese falso himno entre proclamas de naftalina e ideología revenida. Ahora bien, montaré yo en cólera jupiterina si cualquier partido político se atreviere a ultrajar una sola canción de doña Concha Piquer, letra y música de Quintero, León y Quiroga, con fines propagandísticos. Le saco al interfecto los ojos y los «tatúo en verde» para desagraviarla. Lo cual nos conduce al viejo tema de la letra del himno de la Nación, pues también es rancio el 'chindachinda' con el que tarareamos la Marcha Real. Por misericordia, una letra, que en la piel de toro si algo no faltaron nunca fueron poetas que puedan componer unos versos sencillos. Mientras tanto, sugiero como himno alternativo 'Suspiros de España', música del marteño maestro Alonso, ¡tan hermoso!

¡ICH LEBE SPANIEN! ANTONIO AGUDO MARTÍN

Critican 'Viva España' calificándola de tonada franquista y cateta sin saber que no hay copla tan internacional, cosmopolita y plurilingüe.

A pesar de todo España existe. Los negacionistas de frontera pequeña insisten en que este país nunca lo ha sido. Lo afirman negando la realidad con un idioma común y gramática excluyente. Exhiben banderas fabricadas en fábricas orientales. Tintadas de los mismos colores y con una sola diferencia: el número de franjas y barras.

Querido Medina, estoy hasta el gorro de que se burlen de tu sombrero porque se toquen con txapela, boina, picona, barretina o montera. Lo importante es lo de dentro de la cabeza y a algunos les hace falta un airecito.

Pero me estoy yendo del encargo de esta semana y quisiera hacer valer la importancia de una canción como 'Viva España' que algunos están tachando de himno fascista para excitar los bajos instintos de románticos republicanos que han mitificado un diseño estatal en el que se agazapan sátrapas y despiadados personalismos. Dicen que 'Viva España' es un himno que protege a la rancia y obsoleta monarquía mientras glosan las libertades democráticas de los súbditos suecos, ingleses, noruegos, daneses u holandeses. Critican 'Viva España' calificándola de tonada franquista y cateta sin saber que no hay copla tan internacional, cosmopolita y plurilingüe. Este canto de amor a nuestro país nació en el año 1972 cuando las musas visitaron a Leo Caerts, un flamenco de Bélgica mientras se mojaba los tobillos en el Mediterráneo. La cantó una tal Samantha primero y luego se grabó en sueco, alemán, árabe, flamenco, francés, noruego, finlandés, húngaro, danés e inglés. Y sí, también la cantó Manolo Escobar con enorme éxito. Un artista del pueblo que también cantó 'Qué bonita es Badalona' y a las hermosuras de Almería, una tierra que baña el «mare nostrum» desde Algeciras a Estambul y que no distingue en sus caricias si la costa es Daurada, Brava, de la Luz, del Sol, Tropical o Gaditana. España existe gracias a todos los pueblos que la sostienen y en cuyo poso histórico se sedimentan leyendas, héroes, villanos, gente mezquina, tontos de capirote, genios, locos y mitos como Alonso de Quijano que se batió el cobre en lomas, grutas y campiñas de las Españas todas hasta toparse con el caballero de la Blanca Luna y caer derrotado en la playa de Barcelona.

No. No me molesta ni 'Campanades a morts' del Llach; 'La Mataré', de Loquillo, ni el Sisa con su «Qualsevol nit pot sortir el sol». ¡Viva la música de España!