Cortado un carril de la A-44, a su paso por Campillo de Arenas, tras el incendio de un autobús sin heridos El «motor salió ardiendo y el propio conductor del autobús lo apagó», según han indicado desde la Guardia Civil

E. P. Lunes, 20 de octubre 2025, 12:30 Comenta Compartir

Un carril de la autovía A-44, a su paso por Campillo de Arenas, permanece cortado este lunes después de que la avería en un autobús provocara un incendio que pudo ser sofocado, sin que se haya registrados heridos.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 8,50 horas en el punto kilométrico 76 de la citada vía, sentido Granada. El «motor salió ardiendo y el propio conductor del autobús lo apagó», según han indicado a Europa Press desde la Guardia Civil.

En él viajaban unas 40 personas, ninguna de las cuales ha resultado herida y que han sido trasladadas en otro autobús, según han añadido desde el teléfono de emergencias 112, donde también se recibieron llamadas para avisar del incidente.

A la espera de la retirada del vehículo, el carril derecho sentido Granada está cortado y se pide precaución al circular por esta zona, aunque la Guardia Civil ha precisado que no hay retenciones, puesto que ocupa uno de los tres existentes.