El convenio para familias vulnerables incorpora el Aula de Expulsados

Colaboración un año más en favor de familias vulnerables. El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha presidido la firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Jaén, a través del Patronato Municipal de Asuntos Sociales, la Fundación 'La Caixa', la Agrupación de Cofradías, la asociación Proyecto Jaén Solidario y el centro de formación Scuola di Vita para brindar apoyo educativo a familias en situación de vulnerabilidad.

Millán ha agradecido la implicación de estas entidades que «hacen posible esta medida tan importante que, desde 2018, ha beneficiado en torno a cien familias a través de un proyecto que permite mejorar la atención educativa, que es tan necesaria para que la igualdad de oportunidades llegue a todas las casas» y que ha asegurado que «esta iniciativa se suma a otras que se desarrollan desde áreas municipales como Educación o Servicios Sociales y supone una gran satisfacción porque juntos se llega más lejos».

La concejala de Servicios Sociales, Ángeles Díaz de la Torre, ha recordado que «cuando llega el periodo en el que los niños y niñas empiezan el colegio, hay que pensar en aquellos que tienen vulnerabilidad económica y ofrecerles ese apoyo extra que Servicios Sociales les viene dando durante todo el año, pero en esta época escolar es más importante».

Apoyo económico

A través de este convenio se destinan 15.000 euros (La Caixa aporta 14.000 y la Agrupación de Cofradías aporta 1.000), de los que 11.000 se emplearán en la adquisición de libros y material escolar para menores atendidos por los Servicios Sociales y los 4.000 euros restantes se destinan a la creación del Aula de Expulsados, que está gestionada por la Asociación Proyecto Jaén Solidario y desarrollada por el centro de formación Scuola da Vita y que ofrece apoyo educativo a aquellos niños y niñas que estén en un proceso de expulsión dentro del sistema educativo público.

«Serán derivaciones que se irán haciendo desde los Servicios Sociales a Scuola di Vita y a Jaén Solidario, de manera que estos menores se sentirán acompañados y además tendrán el refuerzo necesario para que no haya interrupción en su evolución académica», señala la edil, que ha recordado que «a través de las mesas de educación de Eracis se les hizo llegar a través de las ampas y de los centros educativos la necesidad de atención hacia estos escolares, que vienen expulsados a través del sistema SIMIA, -es Educación quien los deriva a través de Servicios Sociales-, por lo que tenemos una competencia específica».

Reacciones

Por su parte, Ana Belén Molina, directora de área de CaixaBank en Jaén, ha incidido en la importancia de este convenio «porque el inicio del curso escolar es un momento en el que se ven determinadas carencias y es fundamental colaborar en esta iniciativa que ofrece un alivio a familias que lo necesitan y que puede igualar oportunidades».

Francisco Sierra, presidente de la Agrupación de Cofradías de Jaén, ha apuntado que «es una satisfacción formar parte de esta iniciativa desde hace tantos años porque es muy interesante para que los niños y niñas asistan a la escuela con todo el material necesario y tengas las mejores condiciones para aprender».

Julia Molina, representante de la asociación Jaén Solidario, ha indicado que «su entidad colabora en el refuerzo de los alumnos expulsados de los centros para que no estén en casa, sino que cuenten con apoyo especializado para recobrar la motivación y no se aparten de su obligación, que es el estudio».

Antonio González, director de Scuola di Vita, ha señalado que «nuestra entidad, además de centrarse en el refuerzo educativo, ofrece acompañamiento y nuevos motivos para solucionar problemas, de manera que no reincida en conductas que provoquen nuevas expulsiones y tengan continuidad en su educación».