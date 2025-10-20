La Junta relaciona el retraso al Ayuntamiento, que cree que son «excusas»

Foto de representantes de la Junta y el Ayuntamiento, junto a los técnicos, en las cocheras del tranvía.

Manuela Millán Lunes, 20 de octubre 2025

El tranvía mira ahora a 2026, sin fecha exacta todavía tras un nuevo retraso. La visita de la consejera de Fomento, Rocío Díaz, además de dejar constancia de que el tranvía sigue avanzando en su puesta a punto y de que no será hasta el próximo año cuando esté en marcha definitivamente, sin fecha exacta y si no se producen más retrasos, ha mostrado la clara tensión entre la Junta y el Ayuntamiento.

Uno de los motivos ha sido el nuevo retraso para esa puesta en marcha por la ciudad, que se esperaba para finales de este año, cuya fecha es ahora la prevista para que se adjudiquen los últimos contratos. «Podríamos tener estos contratos ya en marcha, adjudicamos y con las pruebas en blanco, pero hemos sufrido un retraso de cinco meses por el documento contable del Ayuntamiento, necesario para hacer la licitación y que reclamamos varias veces», ha lamentado la consejera.

Díaz, además, ha insistido en que «son cinco meses de retraso en los contratos por lo que sí que podrían haberse licitado ya y sí podrían estar en marcha las pruebas en blaco».

Una afirmación que también ha tenido respuesta por parte del concejal del Área Económica, Francisco Lechuga, que insiste en que el documento al que se refiere la consejera de Fomento «corresponde a la entidad que contrata, por tanto, a la Junta de Andalucía». «Son excusas para blanquear el retraso del Gobierno andaluz en la puesta en marcha de la infraestructura», ha añadido.

Ambos se refieren a la polémica retención de crédito que ya enfrentó en su momento al alcalde, Julio Millán, y el delegado del Gobierno andaluz en Jaén, Jesús Estrella. La Junta siempre ha dejado claro que «era un requisito esencial contar con garantías de crédito para poder licitar», mientras que desde el Ayuntamiento, que no se han negado a hacerlo, ha señalado en varias ocasiones que «era una excusa más para justificar el retraso del tranvía», cuya primera fecha para su circulación definitiva, en palabras del presidente andaluz, Juanma Moreno, fue 2024.

Un cruce de acusaciones que ha provocado que la visita a las cocheras se hiciera por grupos, socialistas y 'populares', mientras uno de lo vagones recorría apenas unos metros y el resto aguardan el sí definitivo tras catorce años guardados.