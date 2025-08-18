Contrato de Cetedex para comunicaciones de vehículos terrestres no tripulados

Manuela Millán Lunes, 18 de agosto 2025, 20:28 | Actualizado 21:03h. Comenta Compartir

Un nuevo paso. La Dirección General del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), Organismo Público de Investigación (OPI) dependiente del Ministerio de Defensa, ha iniciado el proceso de licitación para el contrato de servicios que consiste en el desarrollo de un sistema de comunicaciones para vehículos terrestres no tripulados (UGVs) y basado en el estándar VMF (Variable Message Format). Este proyecto se realiza en el marco del Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex) y cuenta con un importe total de 815.576 euros y tres años de ejecución. Es decir, uno de los nuevos contratos en el proceso de desarrollo de Cetedex.

El plazo de presentación de propuestas estará vigente hasta el próximo 2 de septiembre. El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha informado que «es necesario contratar un servicio de asistencia técnica para el desarrollo del sistema integral de comunicaciones para vehículos terrestres no tripulados (UGVs) basado en el estándar VMF (Variable Message Format) y el suministro de equipamiento hardware asociado debido a las ventajas que aporta el protocolo de comunicación VMF, que requiere integrarlo a los sistemas de comunicaciones tácticas de los nuevos sistemas UGV». «Para ello es necesario desarrollar unas librerías basadas en el protocolo VMF que siguen los estándares de comunicaciones tácticas y los requisitos de seguridad MIL-STD empleadas en el ejército», especifica.

Los que están en marcha

Ya se encuentra en ejecución el campus principal del Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex), con una inversión prevista de 75,7 millones. «Este centro, concebido como un referente nacional e internacional en innovación y excelencia, es ya una realidad tangible que está situando a Jaén como una provincia de oportunidades, marcando un punto de inflexión en su desarrollo socioeconómico», ha afirmado Fernández.

Asimismo, actualmente están en marcha más de una treintena de proyectos, en distintas fases de licitación, que en conjunto suponen una inversión cercana a los 100 millones de euros. «Cetedex se está consolidando como un centro de referencia en investigación, desarrollo e innovación, posicionando a Jaén como un enclave estratégico en el ámbito de las tecnologías aplicadas a la inteligencia artificial, tanto a nivel nacional como internacional», ha añadido el subdelegado.

Con un presupuesto inicial de 222 millones y el objetivo de generar hasta 2.600 empleos altamente cualificados en el ámbito de la I+D+I, Cetedex se perfila como un centro puntero en tecnologías duales, orientado a la investigación, ensayo y certificación en áreas como la lucha contra drones, los vehículos autónomos y conectados, y la inteligencia artificial. «Pretende convertirse en un motor de desarrollo para la provincia, atrayendo talento, fomentando la colaboración entre el sector académico y empresarial, y contribuyendo a la creación de un ecosistema innovador que dinamice la inversión y vertebre el territorio a nivel comarcal y regional», ha afirmado Fernández. Fue presentado en diciembre de 2022, por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Ampliación de los límites de gasto

Por otro lado, hace escasas semanas, el Consejo de Ministros aprobó una modificación de los límites de gasto con cargo a ejercicios futuros, que permitirá al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) avanzar en el desarrollo del Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación en Jaén. Esta medida posibilita nuevos compromisos de financiación por valor de 22,48 millones adicionales en 2026, necesarios para la ejecución de este proyecto tecnológico. De este modo, con la ampliación de los límites de gasto, el volumen total de compromisos financieros asumidos por el INTA para el ejercicio 2026 se eleva a 76,87 millones, «lo que permitirá garantizar la viabilidad y continuidad de las actuaciones previstas en el marco del proyecto Cetedex», en palabras de Manuel Fernández.

De manera más específica, la modificación aprobada en el Consejo de Ministros, el pasado martes día 22 de julio, garantiza la disponibilidad de financiación para continuar tramitando los distintos proyectos tecnológicos, así como la puesta en marcha del Campo de Pruebas Avanzado, con cargo al ejercicio de 2025 y, de forma anticipada, para los ejercicios siguientes (2026 a 2028). Esta financiación permitirá continuar el desarrollo y ejecución de los distintos componentes tecnológicos (proyectos asociados a pilares e instalaciones tecnológicas) para alcanzar las capacidades previstas dentro de los plazos acordados.