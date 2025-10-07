Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Montando una de las atracciones. Fotos: J. Jiménez

A contrarreloj: feriantes y caseteros trabajan para levantar el recinto ferial de Jaén

Las labores se centran en montar las estructuras de los 'cacharritos' y tener a punto el mobiliario y la instalación eléctrica en los pabellones

Jesús Jiménez

Jaén

Martes, 7 de octubre 2025, 20:43

A pocos días para el viernes 10 de octubre, día de inicio de la Feria de San Lucas 2025, los feriantes y caseteros trabajan a ... contrarreloj para tener las atracciones y carpas en perfectas condiciones para la inauguración. El recinto ferial es un hervidero de 'currantes', que comienzan desde la mañana y solo dejan las herramientas cuando el sol se pone y la falta de luz les impide continuar.

