A contrarreloj: feriantes y caseteros trabajan para levantar el recinto ferial de Jaén

A pocos días para el viernes 10 de octubre, día de inicio de la Feria de San Lucas 2025, los feriantes y caseteros trabajan a ... contrarreloj para tener las atracciones y carpas en perfectas condiciones para la inauguración. El recinto ferial es un hervidero de 'currantes', que comienzan desde la mañana y solo dejan las herramientas cuando el sol se pone y la falta de luz les impide continuar.

Las grúas dominan la escena. Los operarios de las atracciones más grandes, como la noria, la montaña rusa o la barca vikinga, se afanan en enganchar piezas de grandes dimensiones que sus compañeros colocan y aseguran. Un trabajo lento pero inexorable del cual ya se puede apreciar los resultados incluso desde fuera del recinto.

Ampliar

«Al principio parece que no avanzas, porque montar la estructura es lo más lento y lo menos visual. De pronto cuando ya la tienes y empiezas con los brazos mecánicos, por ejemplo, te das cuenta que tienes gran parte del trabajo hecho. Como todos los años estamos seguros de que llegaremos», señala uno de los feriantes.

Casetas

En las casetas la situación es distinta. La gran mayoría ya están levantadas, pero ahora los trabajadores se encuentran inmersos en las labores de adecuación del espacio. Los soldadores trabajan con el metal, los carpinteros colocan las tablas del suelo y las barras, mientras comienzan a descargarse los primeros barriles de cerveza.

«Comenzamos a montar el viernes y la verdad es que ha ido muy bien. Sin embargo siempre nos pasa lo mismo, primero crees que tienes margen y después te das cuenta de que vas más justo de lo que creías, pero estoy seguro de que estaremos listos. Tenemos ganas ya de que se llene de gente y del ambiente tan bonito de la Feria», asevera Jesús Palomo, encargado de una de las casetas.

Los que lo tienen más fácil son los puestos de comida y vinos. Con poco que montar al margen del propio estand, la mayoría se encuentran con las persianas bajadas, excepto un par donde los propietarios arreglan los desperfectos o cambian la decoración.

Ampliar

No puede ser una feria sin luces. Los operarios, divididos en varios equipos, se centran estos días en preparar la decoración lumínica utilizando grúas, haciendo frente a las altas temperaturas para esta época del año. «Es un trabajo muy mañoso y hay que tener cuidado, lo mejor es ir despacio y con buena letra», relata uno de los trabajadores.

Y así, entre ruidos de martillo, sonidos de motor de grúas y el silbido de los taladros eléctricos transcurren los días previos a la feria. Cabe destacar que este año la programación comienza el mismo día de la inauguración con 'DesTapa el Ferial'.

En esta propuesta de los caseteros y feriantes se repartirán 1.500 invitaciones para disfrutar de un botellín con una tapa de arroz en la barra situada en el Paseo Central del ferial 'Alfonso Sánchez Herrera'. Tendrá lugar desde las 13 a las 15 horas y el objetivo es incentivar a los jienenses a bajar al ferial desde el primer día. La iniciativa también incluye un precio especial para los carruseles, un 2x1 del que se podrá disfrutar de 15 a 18 horas ese mismo día.

El sábado, 11 de octubre, llegarán dos de los momentos más esperados y simbólicos de la Feria y Fiestas de San Lucas: el pregón y la cabalgata. A las 19.15 horas el famoso y reconocido escritor ubetense David Uclés ofrecerá su pregón de feria desde el balcón central del Ayuntamiento. A continuación, iniciaría su recorrido por las calles de la capital la cabalgata 'Jaén, en clave de interculturalidad'.