Continúan las obras en el río y se activa el primer taller dirigido a la ciudadanía

El Parque Fluvial Orgánico de Andújar 'Besando, Abrazando el Guadalquivir' retoma sus intervenciones tras el parón estacional debido a las altas temperaturas. A partir del 1 de octubre, el proyecto de restauración fluvial se enfoca nuevamente en una de sus acciones clave: la reforestación de la ribera. Además, se avanza en la creación de un sendero que conectará el Puente Romano y el Molino de las Aceñas con el fin de promover el uso público y la concienciación ambiental de la zona.

El proyecto tiene como objetivo mitigar las inundaciones, uno de los principales fenómenos climáticos que más afecta a la población local. Andújar, situada en un meandro del Guadalquivir, tiene una amenaza de inundaciones especialmente alta. Esta localidad, con una población de más de 36.000 habitantes, se encuentra entre los grandes núcleos urbanos de Andalucía más vulnerables a avenidas de agua en periodos de retorno inferiores a 10 años. En las últimas décadas, los episodios de lluvias torrenciales y desbordamientos de ríos en la cuenca del Guadalquivir se han intensificado, convirtiéndose en una preocupación creciente para la ciudadanía. Las lluvias irregulares y violentas aumentan la frecuencia de avenidas súbitas que generan grandes daños materiales y ponen en riesgo la seguridad de la población.

La gestión de este riesgo requiere actuar en varios frentes, entre los que destacan la prevención estructural, mediante el uso de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN). A través de la reforestación del bosque de ribera las plantas actúan como una barrera natural que ralentiza las aguas de las avenidas, mientras que sus raíces sujetan el suelo, previniendo la erosión.

En paralelo, se está llevando a cabo la actualización del Plan Local de Emergencias (PLEI), una herramienta esencial para coordinar las intervenciones en situaciones de crisis, junto con la formación en autoprotección de la ciudadanía, para que la población esté preparada ante posibles emergencias. Esto incluye conocer las rutas de evacuación y el funcionamiento de los sistemas de aviso temprano. Con esta última finalidad, el proyecto organiza el taller ciudadano 'Plan Local de Emergencias ante Inundaciones', programado para octubre.

El taller, de carácter gratuito y abierto a toda la población, contará con la participación de los Bomberos de Andújar, quienes recientemente actualizaron su plan local de emergencias. En esta jornada se abordarán temas clave como la estructura de mando y fases de activación del PLEI (pre-emergencia, emergencia y recuperación), medidas preventivas para evitar intervenciones de riesgo, protocolos de rescate, la importancia de seguir las instrucciones de las autoridades durante lluvias intensas, y el papel de los voluntarios en alertas y evacuaciones.

El Proyecto Parque Fluvial Orgánico de Andújar: 'Besando, Abrazando el Guadalquivir' cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan deRecuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.

Ampliar Historias del Guadalquivir El proyecto continúa con la iniciativa 'Vivencias ciudadanas en torno al río Guadalquivir', con la finalidad de crear un cortometraje colectivo con las historias de quienes han vivido momentos especiales junto al río. Para ello se van a recopilar diferentes testimonios en vídeo que celebren la memoria viva del río, desde relatos personales hasta leyendas locales o cambios vividos en el entorno fluvial. Quienes tengan una anécdota inolvidable, un recuerdo entrañable o una experiencia única relacionada con el Guadalquivir tendrán la oportunidad de compartirla. Para participar hay que contactar con el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Andújar ya sea presencialmente, escribiendo al correo electrónico besando.abrazando@andujar.es, o llamando al teléfono 953 50 82 00 (extensión 1225) para programar una fecha de grabación. Más información se puede visitar la página web www.besandoguadalquivirandujar.es.