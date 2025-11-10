Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Visita de Javier Padorno a los trabajos de limpieza de las vías. IDEAL
Jaén por la Paz y Paseo de la Estación

Continúan los arreglos del adoquinado en cruces del tranvía

El Ayuntamiento de la capital recuerda que «es una intervención que asume el consistorio pese a ser competencia de la Junta de Andalucía»

Manuela Millán

Lunes, 10 de noviembre 2025, 19:55

El tranvía y su dosis semanal. El Ayuntamiento de Jaén continúa esta semana con los trabajos de reparación del adoquinado en varios puntos de la ... plataforma tranviaria de la ciudad, una intervención que asume el consistorio «pese a ser competencia de la Junta de Andalucía». Además, este asunto también ha generado cierta polémica entre las dos administraciones, puesto que la Junta deslizó que «el Ayuntamiento no está cumpliendo» y además la situación de las vías «no se cuida».

