Continúan los arreglos del adoquinado en cruces del tranvía

El tranvía y su dosis semanal. El Ayuntamiento de Jaén continúa esta semana con los trabajos de reparación del adoquinado en varios puntos de la ... plataforma tranviaria de la ciudad, una intervención que asume el consistorio «pese a ser competencia de la Junta de Andalucía». Además, este asunto también ha generado cierta polémica entre las dos administraciones, puesto que la Junta deslizó que «el Ayuntamiento no está cumpliendo» y además la situación de las vías «no se cuida».

A pesar de ello, el concejal de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno, ha visitado los trabajos que desarrolla el personal municipal dentro de la plataforma tranviaria y ha explicado que «durante toda esta semana dos equipos de operarios se dedicarán a reparar las zonas hundidas y deterioradas de los adoquines que estaban perjudicando el tránsito diario de los vehículos y peatones».

«Estos trabajos deberían estar siendo ejecutados por las empresas adjudicatarias del mantenimiento del sistema tranviario para su puesta a punto, pero no se ha sacado ningún contrato por parte de la Junta para acometerlos», lamenta, para añadir que «ante una situación que dificulta enormemente el tránsito diario, aunque no sea competencia municipal, actúan para garantizar la seguridad y la fluidez del tráfico».

Zonas

Las intervenciones se desarrollan en la rotonda dedicada al Colegio Oficial de Enfermería, ubicada en la carretera de Madrid, la plaza Jaén por la Paz y las intersecciones del Paseo de la Estación con la calle Virgen de la Cabeza y la Plaza de las Batallas, puntos en los que el adoquinado presentaba «un notable deterioro».

«Las obras se realizan de forma ordenada para minimizar las molestias al tráfico, dado que los tramos reparados deben permanecer cerrados varios días hasta que el hormigón fragüe y adquiera la resistencia adecuada», explica Padorno. Además, aunque reconoce que «es evidente que ocasionarán algunas molestias a los conductores, son necesarias para garantizar la seguridad de todos». Una vez que el pavimento haya fraguado, se abrirá de nuevo al tráfico y se continuará con el tramo paralelo.

Asimismo, ha recordado que estos trabajos dan continuidad a los iniciados en septiembre para reparar cruces de la plataforma tranviaria, cuando se intervino en la rotonda de Donantes de Sangre, el cruce del Banco de España y la intersección de la Plaza de la Concordia con Ejército Español. Entonces, el Ayuntamiento ya advirtió de que se trataba de obras que corresponden a la Junta de Andalucía, «dado que la plataforma tranviaria es de uso exclusivo para este medio de transporte».

«El Ayuntamiento ha aportado el dinero para los contratos de mantenimiento del sistema tranviario antes de su puesta en marcha, por lo que el consistorio está pagando por partida doble al tener que ejecutar la reparación de los adoquines de las intersecciones que no se han incluido en dichos contratos», insiste Padorno. Así, advierte que «una vez entre en servicio el tranvía, deberán ser las empresas concesionarias o la propia Junta quienes asuman estas labores de mantenimiento».