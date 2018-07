Los contenedores de quita y pon empezarán a ponerse en el casco histórico en septiembre Bolsa de basura y enseres depositados en el casco histórico. / IDEAL FCC traslada a los vecinos que barrenderos serán reemplazados poco a poco por operarios con máquina barredora y que la capital mejorará en limpieza JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Jueves, 19 julio 2018, 02:17

El periodo de implantación del nuevo contrato de limpieza y recogida de la basura de Jaén aún está por completar, siete meses después de su entrada en vigor. Y septiembre será un mes clave para ello, según indicó ayer el responsable de la empresa concesionaria, FCC, por ejemplo para poner en marcha la recogida de la basura mediante contenedores portátiles, con el fin de que estos y los residuos no afeen ni molesten durante el resto del día en el casco histórico. Los representantes de los vecinos han dado de margen hasta pasada la Feria de San Lucas.

Los contenedores de «quita y pon», como los llamó la presidenta de la federación vecinal OCO, Josefa Alcántara, serán colocados por la empresa hacia las 8 de tarde y los retirará entre las 00:30 a 01:00, mediante unos camiones más pequeños que quepan por las estrechas calles de esta parte de la ciudad. Los camiones los recibirá FCC en septiembre.

Las dos reuniones de ayer las 'presidió' el concejal de Hacienda y Contratación, Manuel Bonilla, acompañado del técnico municipal Santiago Criado. OCO acudió con un dossier sobre necesidades y peticiones de los barrios y con once representantes vecinales. Y a la reunión con la federación Ciudadanos por Jaén acudió su presidente, Antonio Guerrero, y varios miembros. La intención es reunirse también con la tercera federación, Más Voluntades.

OCO se interesó por el barrendero asignado a cada barrio pues hay donde últimamente no los ven. La empresa informó que serán sustituidos paulatinamente con pequeñas máquinas barredoras y que sus operarios se encargarán de cada zona, refirió Alcántara. La urbanización de La Manseguilla, a las afueras, no tendrá recogida de basura hasta que no se regularicen las viviendas.

La federación vecinal también planteó las dificultades que tienen algunas personas mayores o con movilidad reducida para accionar el pedal que abre los nuevos contenedores, bastante más grandes que los anteriores. FCC señaló que el mismo modelo de contenedor se fabrica con manivela y que la empresa está dispuesta a reemplazar los de pedal allí donde digan los vecinos. También hizo el ofrecimiento de instalar más contenedores en donde los residentes vean que son insuficientes (se ha reducido su número).

«La reunión ha estado bien, aunque fuera de tiempo», apuntó Josefa Alcántara en referencia a que debería haberse producido al entrar en vigor el nuevo contrato, si bien se mostró satisfecha de que se celebre, de poder trasladar el dossier elaborado y de recibir información, aunque algunas dudas no las despejaron. «Después de Feria, si no se cumple todo lo que nos han explicado, volveremos a solicitar otra», concluyó.

El Ayuntamiento exigirá

Por su parte, el Ayuntamiento indicó que la finalidad era conocer de primera mano «cuáles son los problemas que los vecinos se encuentran a diario en sus calles» y que FCC informara de «cuáles son los cambios principales de este nuevo contrato que, una vez implantado en su totalidad - antes de año y medio, según dijo - , mejorará la calidad de este servicio sustancialmente», subrayó el concejal de Hacienda.

Bonilla destacó que el objetivo es lograr entre todos «una ciudad más limpia, tal y como se merecen los vecinos de Jaén», y que, no obstante, el Ayuntamiento tiene que cumplir con su obligación y por tanto «debe controlar a las empresas concesionarias». En el caso del contrato de FCC, que incluye también los jardines de la ciudad, «es uno de los más importantes», dijo, y el anterior contrato estaba «obsoleto». Por lo que ahora, con el nuevo contrato, se exigirá «su cumplimiento íntegro» y se adoptarán «las medidas que legalmente proceda» para ello.

El edil calificó la relación con FCC de «fluida y positiva», si bien insistió en que ello no quiere decir que no haya problemas que «merezcan un mayor acierto a la hora de resolverlos», para lo que habrá más reuniones con los vecinos.