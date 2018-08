El Consistorio acusa a los vecinos de dejar la basura fuera del contenedor Contenedor lleno de basura esta semana en Jaén. / CONCEJAL 28 Ante las críticas que insisten en que no se recoge la basura, el Ayuntamiento cree que hace falta «más conciencia» LAURA VELASCO JAÉN Sábado, 4 agosto 2018, 00:17

Las redes sociales llevan echando humo desde principio de semana. Las fotografías de contenedores a rebosar de basura, con otras cuantas bolsas depositadas en el suelo, se han publicado por doquier. Los internautas, indignados, reprochan al Ayuntamiento de Jaén que no se realice correctamente el servicio de recogida de basura.

Desde el Ayuntamiento de Jaén informaron ayer que la frecuencia de recogida es «diaria, como siempre». «Se recogen de noche y a primera hora la gente empieza a dejar la basura fuera de los contenedores. Es más de lo mismo. Es más cómodo dejar la basura en cualquier lugar que acercarse al contenedor. Tenemos muchos puntos de la ciudad con el servicio nuevo y manteniendo el antiguo, pero es necesario que la gente tome más conciencia», señalaron. Asimismo, indicaron que hace pocos días instalaron contenedores para la recogida selectiva con carga lateral.

Un discurso similar al ofrecido hace unas semanas por FCC, la empresa encargada de la limpieza viaria, recogida de basura y jardines en la capital jienense, que afirmó que los vecinos de Jaén «tardan más tiempo en aprender a usar el nuevo sistema de recogida de basura y los nuevos contenedores que las personas que viven en otras ciudades», ya que en muchos casos dejan la basura fuera de los mismos.

El Grupo Municipal de Jaén en Común (JeC) fue el que indicó que en la reunión de la Comisión de Transparencia y Control de Empresas Concesionarias celebrada la primera semana de julio, el representante de FCC llegó a sugerir que sería necesario un «informe psicosocial» para averiguar por qué no se deposita la basura dentro del contenedor.

Igualmente, en algunos barrios como el de Santa Isabel o San Bartolomé los vecinos han colgado carteles en los que piden que se deposite la basura dentro del contenedor y en las horas establecidas.

«Pecando de dejadez»

Por su parte, el PSOE indicó ayer que el PP «sigue pecando de dejadez» en la vigilancia del cumplimiento del contrato de limpieza viaria y recogida de basura. El secretario general del PSOE, Julio Millán, considera que la situación del servicio en la ciudad «no solo no ha mejorado, sino que las quejas de los vecinos persisten». «Lo estamos viendo en las zonas residenciales, donde ahora se concentra la población en época estival, pero también en los barrios de la ciudad. Si en agosto, con Jaén bajo mínimos, el panorama sigue siendo desastroso, ¿qué va a pasar cuando la ciudad retome el pulso en otoño?», recalcó.

El secretario general del PSOE exige «contundencia» en el cumplimiento de las condiciones del contrato. «Llevamos seis meses con el nuevo pliego adjudicado a FCC y no puede ser que tengamos que estar así los veinte años que nos quedan de contrato, con cucarachas y pulgas, porque no se desinfecta, hay papeleras llenas, hay calles sin barrer y basura que no se recoge», apostilló.

Millán recordó que si hay un contrato que vincula a la empresa a unas condiciones en la prestación del servicio, el Ayuntamiento debería exigir su cumplimiento. «Al alcalde no debería temblarle el pulso a la hora de penalizar cualquier incumplimiento y hacer valer la ley. Los técnicos deberían evaluar si se está haciendo lo que negro sobre blanco se recoge en el contrato y si no, actuar en consecuencia», subrayó.

El secretario general de los socialistas explicó que han sido casi un centenar las instantáneas que tanto jienenses a título individual como de asociaciones de vecinos han hecho llegar al PSOE durante estos días a través de las redes sociales mostrando la cruda realidad de la limpieza y la recogida de basura en Jaén. Los socialistas comenzaron una campaña bajo el hashtag #QueremosJaénLimpiaYA con la que han canalizado el descontento de los vecinos de Jaén.