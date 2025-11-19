Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Uno de los acusados declara, mientras el segundo permanece en el banquillo. EP

«Nos consideramos engañados»: Los acusados de la estafa inmobiliaria en La Carolina se culpan entre sí

El juicio, después de tres jornadas, ha quedado finalmente visto para sentencia

E. L.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:58

Comenta

Dos de los tres acusados en la supuesta estafa inmobiliaria que afectó a una quincena de familias en La Carolina han declarado en el juicio ... que se sigue desde este lunes en la Audiencia de Jaén y lo han hecho echándose las culpas entre sí.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las últimas y copiosas precipitaciones dejan beneficios en el campo
  2. 2 Llega una de las zambombas más célebres de la región
  3. 3 27 detenidos en Linares por estafar online 180.000 euros en venta de coches y recambios
  4. 4 El tranvía se cobra su primera multa
  5. 5 Vuelve el tranvía de Jaén con una simulación «real» del recorrido
  6. 6 Micaela Navarro tilda de «lamentables» las listas de espera en la dependencia
  7. 7

    El Gobierno abre la puerta a intervenir el precio de los huevos tras dispararse por la gripe aviar
  8. 8 Un total de 600 escolares participarán en el acto central de Día Mundial de la Infancia
  9. 9 27 detenidos en Linares por estafar online 180.000 euros en venta de coches y recambios
  10. 10 El presidente de la Diputación realiza una visita oficial a Lahiguera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Nos consideramos engañados»: Los acusados de la estafa inmobiliaria en La Carolina se culpan entre sí

«Nos consideramos engañados»: Los acusados de la estafa inmobiliaria en La Carolina se culpan entre sí