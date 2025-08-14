El Conservatorio de Música ya tiene los instrumentos para comenzar el curso

Estado en el que se encuentraba el Conservatorio Superior de Música de la capital en los últimos días.

Manuela Millán Jueves, 14 de agosto 2025, 20:23 Comenta Compartir

De mudanza. El polémico y casi eterno Conservatorio Superior de Música de la capital, situado en el barrio del Bulevar, ya tendría los instrumentos en su sede, listos para abrir sus puertas el próximo curso, tal y como estaría previsto. Así lo confirman fuentes de la Junta de Andalucía a este periódico, que detallan que en las últimas semanas «se ha procedido a la mudanza tanto del mobiliario necesario como de los instrumentos». Por tanto, el profresorado ya estaría informado.

Unos instrumentos que han estado en el foco de la polémica durante meses, tras la denuncia del alumnado de «la falta de material que impedía comenzar el curso con garantías». De hecho, la comunidad educativa convocó varias movilizaciones durante meses al entender que los instrumentos licitados inicialmente por unos 545.00 euros, más los que tenían en propiedad, «no garantizaban una enseñanza de calidad en la nueva sede». Incluso el líder de los 'populares' en la provincia, Erik Domínguez, reconoció la «legitimidad» de la protesta de la comunidad educativa.

Finalmente, el pasado mes de junio, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional confirmó que se iba a proceder a una segunda licitación para la adquisición de nuevos instrumentos por valor de 353.159,36 euros (IVA incluido). Una licitación que se ha hecho en once lotes, de los que nueve fueron para Jaén (353.159 euros). La oferta va destinada al suministro de instrumentos de cuerda percutida, cuerda frotada, viento-metal, y viento-madera. Una noticia que «tranquilizó» al profesorado y alumnado al considerar que se cumplían «unas condiciones mínimas».

Obras

En cuanto a la intervención en sí, la Junta de Andalucía ya ha recepcionado la construcción del edificio del Conservatorio de Música, este pasado jueves, aunque estaba previsto para el primer semestre el año. Según señalan, el motivo es que la empresa «habría estado realizando unos últimos retoques en su intervención», por lo que finalmente ha sido esta semana.

El edificio, que ha supuesto la inversión global de más de 10,7 millones, tiene su entrada principal desde el paseo de España, y se ubica en una parcela de 5.624 metros cuadrados y alcanza una superficie construida de más de 4.650 metros cuadrados. Tiene forma de ele, dispone de un gran espacio interior con vistas a los restos arqueológicos descubiertos durante su construcción y cuenta con un auditorio con capacidad para 295 espectadores y acceso independiente.

Historia

La construcción del Conservatorio también ha sido objeto de debate durante años. Así, las obras comenzaron en febrero de 2021 tras años de demandas de una sede propia para el Grado Superior, que desde su creación en 2010, comparte la del Conservatorio Profesional Ramón Garay, en la calle Compañía. No obstante, en junio de 2022 se paralizó ante la renuncia de la adjudicataria, ECSA Obra Pública y Civil SL, por la subida de los costes de materias primas y energías y se retomó a finales de julio de 2023 por parte de la empresa pública Tragsa.

Seis meses después, las obras se encontraban «al 40 por ciento de ejecución» por lo que hubo críticas ante «los retrasos en el cumplimiento de los plazos» por parte de formaciones como el PSOE. Finalmente, o al menos ese es el plan, la capital tendrá Conservatorio Superior de Música este curso, cinco años después del inicio de las obras.

Ocho aulas no instrumentales, tres de cámara y tres colectivas El Conservatorio, que imparte las especialidades de Piano, Instrumentos Sinfónicos y Producción y Gestión, alberga como espacios docentes ocho aulas para enseñanza no instrumental, tres para música de cámara, una para música de conjunto, tres aulas colectivas de instrumento, trece de enseñanza instrumental individual, un aula para acompañamiento vocal, un aula de orquesta de 205 metros cuadrados, un aula de coro y movimiento, dieciséis cabinas de ensayo individual, cuatro cabinas de ensayo de música de cámara y percusión, así como dos talleres de reparación de instrumentos. Acoge también cinco aulas de repertorio con pianista acompañante, dos para acompañamiento armónico, dos de repertorio e interpretación orquestal, dos de creatividad y taller contemporáneo, un aula de percusión y un aula para másteres y doctorado. La zona docente se completa con diez departamentos, biblioteca y cafetería. En el área destinada a administración se localizan los despachos de dirección, jefatura de estudios y secretario/a; las salas para el profesorado y las asociaciones de padres y madres del alumnado y el propio alumnado; la conserjería y reprografía, y la secretaría y archivo, entre otros espacios. En el exterior, el centro disfruta de un porche de circulación y una azotea transitable cuya finalidad es servir de zona de descanso y esparcimiento. En el recinto también existen una superficie destinada al estacionamiento de vehículos del profesorado y una segunda entrada, desde la calle Federico Mayor Zaragoza, para el servicio y mantenimiento de los cuartos de instalaciones, almacenes y cafetería.