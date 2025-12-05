Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Miembros del PSOE durante la visita al Conservatorio de Música de Jaén. IDEAL
Visita institucional

El Conservatorio de Jaén se ha hecho «gracias a los 8,3 millones de fondos europeos del Gobierno»

El secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, valora que esta aportación ha supuesto «el 80% de la inversión ejecutada en esta infraestructura»

R. I.

Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:27

El secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, valora que el Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira de Jaén «se ha podido ... hacer gracias a los fondos europeos, a 8,3 millones de euros buscados y conseguidos por el Gobierno de España». Esa cifra ha supuesto el 80% de la inversión ejecutada en esta infraestructura.

