El Conservatorio de Jaén se ha hecho «gracias a los 8,3 millones de fondos europeos del Gobierno»
El secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, valora que esta aportación ha supuesto «el 80% de la inversión ejecutada en esta infraestructura»
R. I.
Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:27
El secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, valora que el Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira de Jaén «se ha podido ... hacer gracias a los fondos europeos, a 8,3 millones de euros buscados y conseguidos por el Gobierno de España». Esa cifra ha supuesto el 80% de la inversión ejecutada en esta infraestructura.
«En Jaén podemos estar orgullosos de tener un Conservatorio Superior digno, con una obra que ha costado, pero que felizmente da a Jaén la oportunidad de estar en primera línea de las enseñanzas artísticas superiores gracias a la colaboración institucional», añade.
Además, advirtió que esa lealtad institucional «también se tiene que manifestar cuando un Gobierno va a Europa a pedir financiación y algún partido político, como el PP, ha ido a Europa a decir que no le dieran dinero a España». «Ése no es el camino». «El camino es conseguir entre todos y todas lealtad institucional y cooperación. Aquí tenemos una muestra de ello, cuando el Gobierno socialista en España fue a Europa a pedir dinero, entre otras cosas para este Conservatorio, lo consiguió, aquí tenemos el resultado y éste el camino de esa lealtad», argumentó.
De la Rosa destaca que el Gobierno ha transferido en los últimos 6 años casi 780 millones de euros a Andalucía en materia educativa y este año, vía cooperación territorial, hay otros 84 millones de euros para libros de texto, programas de competencias lectoras y matemáticas o el programa PROA. También en becas y ayudas al estudio, «con más de 52 millones de euros para 17.000 becarios y becarias en la provincia de Jaén».
