El Conservatorio de Jaén se ha hecho «gracias a los 8,3 millones de fondos europeos del Gobierno»

El secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, valora que el Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira de Jaén «se ha podido ... hacer gracias a los fondos europeos, a 8,3 millones de euros buscados y conseguidos por el Gobierno de España». Esa cifra ha supuesto el 80% de la inversión ejecutada en esta infraestructura.

«En Jaén podemos estar orgullosos de tener un Conservatorio Superior digno, con una obra que ha costado, pero que felizmente da a Jaén la oportunidad de estar en primera línea de las enseñanzas artísticas superiores gracias a la colaboración institucional», añade.

Además, advirtió que esa lealtad institucional «también se tiene que manifestar cuando un Gobierno va a Europa a pedir financiación y algún partido político, como el PP, ha ido a Europa a decir que no le dieran dinero a España». «Ése no es el camino». «El camino es conseguir entre todos y todas lealtad institucional y cooperación. Aquí tenemos una muestra de ello, cuando el Gobierno socialista en España fue a Europa a pedir dinero, entre otras cosas para este Conservatorio, lo consiguió, aquí tenemos el resultado y éste el camino de esa lealtad», argumentó.

De la Rosa destaca que el Gobierno ha transferido en los últimos 6 años casi 780 millones de euros a Andalucía en materia educativa y este año, vía cooperación territorial, hay otros 84 millones de euros para libros de texto, programas de competencias lectoras y matemáticas o el programa PROA. También en becas y ayudas al estudio, «con más de 52 millones de euros para 17.000 becarios y becarias en la provincia de Jaén».